برگزیدگان رشته معارف سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات برتر مسابقات معارف سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمانشاه بدین شرح اعلام شد:

در بخش آقایان :

حسن فرخی مقدم از ایلام نفر اول شد و سید مهدی هاشمی از اصفهان دوم، عیسی محمودی از خوزستان سوم، سید مجتبی جلیلی زاده از خراسان رضوی چهارم و فرزان رکنی از کرمان پنجم شد.

در بخش بانوان:

سپیده مختاری از تهران نفر اول شد. همچنین زهرا محمدی از اصفهان، هدی فتحی از مازندران نیز رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. رتبه های چهارم و پنجم نیز به معصومه سپهری از زنجان و شکوفه ناصری از کرمانشاه رسید.