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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

بخشدار مرکزی کوهرنگ:

زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی در پی نداشت

زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی در پی نداشت

شهرکرد - بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: تاکنون از زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  تاکنون از زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی گزارش نشده است، اظهار داشت: این زمین لرزه در نقطه ای از شهرستان کوهرنگ به وقوع پیوسته که سکونتگاهی در آن وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه این زمین لرزه با بزرگی چهار ریشتر بامداد امروز در منطقه کوهرنگ به وقوع پیوسته است، افزود: این زمین لرزه در عمق ۱۰ متري زمين رخ داده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ اظهار داشت: نیروهای هلال احمر شهرستان کوهرنگ هم اکنون در حالت آماده باش هستند.

چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری است که در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

کد مطلب 3007478

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