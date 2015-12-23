خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: فرمانداری‌های مراکز استان‌های مختلف کشور این روزها در جریان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری روزهای داغی را پشت سر می‌گذارند، خبرنگاران رسانه‌ها در ستادهای انتخابات مستقر شده‌اند و هرلحظه ورود چهره‌ها را انتظار می‌کشند و این انتظار در روز آخر ثبت نام به اوج خود رسیده است.

از استان‌ها خبرهای مختلفی در مورد تعداد ثبت‌نامی‌ها مخابره شده است که هرلحظه آمار آن‌ها در حال تغییر و افزایش است، برخی چهره‌های شاخص نیز تاکنون کار ثبت‌نام خود را انجام دادند ولی همچنان پرونده گمانه‌زنی ها برای حضور برخی افراد و شخصیت‌های مطرح استانی باز است، پرونده‌ای که امروز چهارشنبه با پایان وقت ثبت‌نام مجلس خبرگان بسته خواهد شد.

مطابق آخرین اطلاعات کسب‌شده تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده تا امروز چهارشنبه از مرز ۷۰۰ نفر نیز عبور کرده است که بخشی از این داوطلبان در ستاد وزارت کشور و برخی دیگر در فرمانداری مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین آمار ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تا ساعت ۱۹ را اعلام کرد و گفت: تا ساعت ۱۹ امروز ۷۸۸ نفر داوطلب پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده‌اند که از این تعداد ۱۱ نفر خانم و مابقی مرد هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۶۹۰ نفر از متقاضیان انتخابات مجلس خبرگان رهبری تمامی مراحل ثبت نام را طی کرده‌اند و ۹۸ نفر در حال انجام مراحل مختلف ثبت‌نام هستند.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز پیش از این گفته بود: بیشترین فراوانی سن در انتخابات خبرگان بین ۵۱ تا ۵۵ سال بوده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز گذشته مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود: کمترین سن داوطلب ثبت‌نام‌کننده برای خبرگان ۲۳ سال و بیشترین سن داوطلبان ۹۲ سال است.

همچنین علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات نیز پیش از این گفته است: بیشترین ثبت‌نام‌ها در انتخابات خبرگان مربوط به حوزه‌های تهران، اصفهان، قم و آذربایجان شرقی بوده است.

کاندیداتوری پدر و پسر در مجلس خبرگان

همچنین از نکات جالب ثبت نام امروز مجلس خبرگان رهبری نام نویسی دو پدر و پسر بود.

حجت الاسلام مهدی سلیمانی اردهالی و حجت الاسلام محمد حسین سلیمانی اردهالی پدر و پسری بودند که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور در ستاد انتخاباتی استان قم از حوزه انتخابیه اصفهان کاندید انتخابات مجلس خبرگان شدند.

آیت الله سید علی اکبر قریشی نماینده فعلی خبرگان رهبری و حجت الاسلام سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه نیز دیگر پدر و پسری بودند که در حوزه انتخابیه آذربایجان غربی کاندیدای مجلس خبرگان شدند.

برخی از استان‌های کشور نیز طی روزهای گذشته شاهد حضور پررنگ روحانیون اهل سنت بوده‌اند به طوریکه در استان کردستان به گفته موحد امان الهی دبیر ستاد انتخابات استان از میان افراد ثبت نام شده برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا این لحظه ۲۰ نفر اهل سنت و دو نفر اهل تشیع بوده اند.

چهره‌هایی که امروز ثبت‌نام کردند

حجت الاسلام و المسلمین پایدار نیز صبح امروز چهارشنبه با حضور در فرمانداری بویراحمد کار ثبت نام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی از حوزه انتخابیه استان کهگیلویه و بویراحمد را انجام داد.

همچنین حجت الاسلام محمد فخری مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برای حضور در رقابت انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری امروز ثبت نام کرد.

امروز آیت الله محمدی امام جمعه همدان نیز با ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان همدان وارد گود انتخابات شد.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز امروز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات فرمانداری خرم آباد برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه لرستان داوطلب شد.

آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی عصر امروز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات شهرستان کرج برای کاندیداتوری پنجمین دوره‌ انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه‌ انتخابیه‌ البرز ثبت‌نام کرد.

همچنین حجت الاسلام علی اکبر ایمانی امام جمعه شهرستان فردیس نیز با حضور در ستاد انتخابات شهرستان کرج خود را کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از استان البرز کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی امام جمعه ارومیه نیز با حضور در فرمانداری ارومیه به عنوان داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

سیده طوبی حسینی اولین زن کردستانی برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه این استان ثبت نام کرد.

چهره‌هایی که دیروز ثبت‌نام کردند

از چهره‌های شاخصی که روز گذشته برای ثبت‌نام خبرگان مراجعه کرده بودند حجت الاسلام علی رضایی امام جمعه بیرجند و قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان بود که از فرمانداری مرکز استان ثبت نام کرد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز روز سه شنبه با حضور در فرمانداری زاهدان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی مدیر حوزه علمیه همدان نیز با حضور در فرمانداری همدان برای حضور در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه همدان ثبت‌نام کرد.

آیت‌الله سیدمجتبی حسینی که پیش از این مسئولیت نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و همچنین نماینده مقام معظم رهبری در کشور سوریه را در کارنامه فعالیت خود دارد نیز به فرمانداری مشهد مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کرد.

همچنین حجت‌الاسلام محمد احمدی و حجت‌الاسلام محمد عیسی رحیمی از اساتید اهل سنت برای کاندیداتوری در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در فرمانداری مشهد ثبت نام کردند.

عصمت سوادی بانوی مجتهده اهل نیشابور نیز به منظور شرکت در مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان هرمزگان شد. آیت الله اسد الله ایمانی نیز برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از فارس نام نویسی کرد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز عصر سه شنبه با حضور در فرمانداری تبریز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی ثبت نام کرد.

ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان و ماموستا سجادی امام جمعه سروآباد هم با حضور در سنندج و ستاد انتخابات برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند. عبدالسلام کریمی استاد دانشگاه و ماموستای علوم دینی به همراه ماموستا اقبال بهمنی از ائمه جمعه سطح استان کردستان نیز برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری در این استان ثبت نام کردند.

همچنین حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز از حوزه انتخابیه استان البرز برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

در این راستا به‌منظور دسترسی بهتر مخاطبان به اخبار لحظه‌به‌لحظه ثبت‌نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در جدول زیر آخرین وضعیت ثبت‌نام داوطلبان و برخی چهره‌های ثبت‌نامی آمده است، این اطلاعات به‌روز خواهد شد.

نام استان برخی از چهره‌های ثبت نامی آخرین اخبار انتخابات آذربایجان شرقی ۱. آیت الله حاجی زاده ۲. آیت الله پورمحمدی ۳.حجت الاسلام محمد فیض سرابی ۴.حجت الاسلام مجید رنجبردوست خلجانی ۵.حجت الاسلام محمدرضا بهبودی یزدی ۶.حجت الاسلام سیدباقر باقری بنابی ۷.حجت الاسلام حسین ایمانی ۸. حجت الاسلام میرزاعلی ملکوتی ۹. حجت الاسلام سید موسی آتش زر ۱۰. حجت الاسلام محمد رحمتی ۱۱. حجت الاسلام سیدعلی مرتضوی ۱۲. آیت الله سید محمد واعظ موسوی ۱۳. حجت الاسلام اسماعیل وحدت ۱۴. حجت الاسلام قادر فاضلی ۱۵. علی اصغر راغبی لیقوان ۱۶. رضا پورصدقی آلانک ۱۷. محمدتقی اکبرنژاد ۱۸. رحمان یوسف پور ۱۹. صفرعلی مهدوان شیروانده ۲۰. بهروز شامی زاده لیمولو ۲۱. آیت الله محسن مجتهد شبستری ۲۲. اباذر نقوی ۲۳. یحیی محمدی ۲۴. مرتضی حیدری * ثبت نام۴۵ نفر کاندیدای مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی آذربایجان غربی ۱. آیت الله سیدعلی اکبر قریشی ۲. عسگر دیرباز ۳. آیت الله سید محسن موسوی تبریزی ۴. حجت الاسلام صادق محقق حضرتی ۵. ماموستا عبدالرحمن خلیفه زاده ۶. ماموستا ابوبکر سلیمانی ۷. حجت الاسلام محمد فخری ۸. حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی * ۳۴ نفر از آذربایجان غربی برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند اصفهان ۱. سید محمدعلی فقیهی ۲. محمد عمومی ۳.محمد گوهری رفعت ۴. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ۵. آیت‌الله مرتضی مقتدایی ۶. آیت‌الله عبدالنبی نمازی * ۵۸ داوطلب خبرگان رهبری در اصفهان اردبیل ۱.آیت‌الله سید حسن عاملی ۲.آیت‌الله سید ابراهیم سید حاتمی ۳ . آیت الله سید فخرالدین موسوی ننه کرانی * ۵ نفر از اردبیل برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند البرز ۱.حجت الاسلام مسلم عزیزی ۲.صادق رزاقی ۳.سید محمد حسین میرحسینی نیری ۴. عادل جنود ۵. حجت الاسلام محسن کازرونی ۶. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ۶. آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی ۷. حجت الاسلام علی اکبر ایمانی * تعداد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در البرز به ۲۴ نفر رسید ایلام ۱. سید محسن سعیدی گلپايگاني

۲. رحیم محمدي ايلامي

۳. جمیل فتاحي

۴. محمد سهراب زاده

۵. حجت الاسلام والمسلمین امامی

۶. آرش مردانی پور ۷. سیدحسین موسوی نسب *تعداد افراد ثبت نامی برای خبرگان رهبری در ایلام به ۱۱ نفر رسید بوشهر ۱. آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری

۲. محمد باقر عباسی سملی

۳. حجت‌‌الاسلام رسول سعادتمند * ۵ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بوشهر ثبت نام کردند چهارمحال و بختیاری ۱. آیت الله علیرضا اسلامیان ۲. حجت الاسلام محمدرضا نورمحمدی ۳. حجت الاسلام سید عبد الله جعفری *۱۶ داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری درچهارمحال وبختیاری ثبت نام کردند خراسان جنوبی ۱. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۲. حجت الاسلام علی رضایی ۳.حجت‌الاسلام سید علی موسوی *ثبت نام ۷ داوطلب خراسان رضوی ۱. آیت الله سید احمدعلم الهدی ۲.آیت الله سعیدی امام جمعه قم ۳.آیت الله محمد مشکینی ۴.حجت‌الاسلام سعیدی گلپایگانی ۵.آیت‌الله نوروزی ۶.آیت الله ضیایی ۷. حجت الاسلام علی اصغر باغانی ۸. محمد فردوسی پور ۹. حجت الاسلام کریم عبداللهی نژاد ۱۰. آیت‌الله سیدمجتبی حسینی ۱۱. حجت‌الاسلام محمد احمدی ۱۲. حجت‌الاسلام محمد عیسی رحیمی ۱۳. آیت‌الله عالمی ۱۴. حجت الاسلام علیرضا صادقی ۱۵. جحت‌الاسلام ناصر امیری‌مقدم ۱۶. عصمت سوادی ۱۷. آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی *تعداد داوطلبان ثبت نام شده مجلس خبرگان رهبری به ۲۱ نفر رسید خراسان شمالی ۱.آیت الله حبیب الله مهمان نواز ۲. حجت الاسلام امان الله فدایی ۳. حجت الاسلام سید محمد رضا لک زایی ۴. حجت الاسلام مهدی فاطمی سالانقوچ ۵. حجت الاسلام علی اکبر اسحاق زاده *۱۰ نفر از داوطلبان خبرگان رهبری در خراسان شمالی ثبت‌نام کردند خوزستان ۱. آیت الله کعبی ۲. آیت الله عبدالکریم فرحانی ۳. آیت الله علی شفیعی ۴. آیت‌الله سید ابوالحسن حسن زاده ۵. آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری ۶. آیت الله محسن حیدری آل کثیر ۷. حجت الاسلام محمدجواد مرمضی ۸. حجت الاسلام جمشید مردانه ۹. حجت الاسلام محمدجواد مروجی طبسی ۱۰. حجت الاسلام محمدعلی جعفری ۱۱. حجت الاسلام منصور مهدوی ۱۲. حجت الاسلام محمد تابش ۱۳. حجت الاسلام میثم الیا ۱۴. حجت الاسلام محمود حریفی ۱۵. حجت الاسلام عبدالحسین رضایی راد ۱۶. حجت الاسلام سید علوان نجاتی موسوی ۱۷. حجت الاسلام محمدحسین حسینی پیربلوط ۱۸. آیت الله محمدحسین احمدی شاهرودی ۱۹. آیت الله علی فلاحیان ۲۰. حجت الاسلام محمدهادی یوسفی ۲۱. حجت الاسلام محمدصادق کعبی‌نسب ۲۲. حجت الاسلام مجید تندر ۲۳. حجت الاسلام عبدالهادی مطلق ۲۴. حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا *ثبت نام ۲۴ نفر برای خبرگان زنجان ۱. حجت الاسلام والمسلمین علی خاتمی ۲. حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی واعظی ۳. آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی * ثبت‌نام ۱۷ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری سمنان ۱. آیت الله سید محمد شاهچراغی ۲. حجت الاسلام عربی ۳. حجت الاسلام عربعامری ۴.دحجت الاسلام ابراهیمی ۵.حجت الاسلام ایمانی ۶. حجت الاسلام صدرالهی ۷. حجت الاسلام صابریان * ثبت نام ۷ داوطلب سیستان و بلوچستان ۱. مولوی نذیراحمد سلامی ۲. آیت الله عباسعلی سلیمانی * تعداد نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ۲۳ نفر رسید فارس ۱.حجت الاسلام سید حسن موسوی ۲.آیت الله سید علی محمد دستغیب ۳.حجت الاسلام مجید قائدی ۴. رضا حسینی ۵. حجت الاسلام رسول حسینی ۶. آیت الله اسد الله ایمانی ۷. آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ۸. آیت الله هدایت الله فقیه ۹. آیت الله سید جواد راثی ورعی ۱۰. آیت الله محمد حسین ابراهیمی ۱۱. آیت الله شیخ علی موحد ۱۲. آیت‌الله احمد بهشتی *۲۶ نفر از فارس برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند قزوین ۱. علی محمد تاکندی ۲. عبدالکریم عابدینی، پ ۳. علی اسلامی ۴. مجید تلخابی ۵. سید محمد هادی قافله باشی ۶. سید حسن سیاهپوش ۷. سید حسن رضوی ۸. محمود رجبی ۹. محمد هادی الله وردیها * ثبت نام ۱۳ داوطلب در استان قزوین قم ۱. آیت‌الله محمد مومن ۲. آیت‌الله سیدمحمد سجادی * ثبت نام ۱۵ نفر کردستان ۱. ماموستا خدایی ۲. ماموستا شیرزادی ۳. ماموستا سجادی ۴. عبدالسلام کریمی ۵. ماموستا اقبال بهمنی ۶. حجت الاسلام صفی زاده ۷. سیده طوبی حسینی ۸. ماموستا آدمی *ثبت نام ۲۳ داوطلب کرمان ۱. آیت الله سید احمد خاتمی ۲. امان الله علیمرادی بردسیری ۳. آیت الله محمدجواد حجتی کرمانی ۴. حجت الاسلام محمد بهرامی خوشکار ۵. حجت‌ الاسلام علی عارفی * شمار داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه کرمان به ۲۱ نفر رسید کرمانشاه ۱. آیت الله ممدوحی * ۱۷ نفر برای مجلس خبرگان رهبری در کرمانشاه ثبت نام کرد کهگیلویه و بویر احمد ۱. آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی * ثبت نام ۹ نفر در انتخابات خبرگان گلستان ۱. آیت الله سید کاظم نورمفیدی ۲. آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی ۳. حجت‌الاسلام عباس گنجعلی ۴. حجت‌الاسلام حبیب الله قدمی ۵. آخوند نورمحمد احمر روحانی اهل سنت * ثبت نام ۱۵ داوطلب گیلان ۱. حجت‌الاسلام علی شایان ۲. حجت الاسلام رسول فلاحتی . آیت الله زین العابدین قربانی ۴. آیت الله رضا رمضانی *تعداد داوطلبان خبرگان به ۳۰ نفر رسید لرستان ۱. آیت الله سید احمد میرعمادی ۲. آیت الله سید مجتبی طاهری خرم آبادی ۳.آیت الله فلاح ۴. آیت الله سید علی طاهری ۵. آیت الله سید علی نقی شاهرخی ۶. حجت الاسلام احمد مبلغی ۷. نیازی خرم آبادی * ۱۷ نفر برای مجلس خبرگان رهبری در لرستان ثبت نام کرد مازندران ۱. آیت الله صادق آملی لاریجانی ۲. آیت الله نورالله طبرسی ۳. حجت الاسلام والمسلمین علی معلمی ۴. حجت الاسلام والمسلمین محمود نظری ۵. حجت الاسلام والمسلمین عربعلی جباری *۲۸ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان داوطلب شده‌اند مرکزی ۱. آیت الله محسنی گرکانی ۲. آیت الله محسن اراکی ۳. آیت الله احمد مومن ۴. آیت الله میرمحمدی ۵. آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی * ۱۶ نفر در استان مرکزی برای خبرگان ثبت نام کرده اند همدان ۱. آیت الله علی رازینی ۲. حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی قاآنی ۳. حجت الاسلام مجید گوهری رفعت ۴. حجت الاسلام علی اصغر پاک ۵. آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی ۶. حجت‌الاسلام حسینی ۷. عباسچیان ۸. فیاضی آورزمانی ۹. آیت الله محمدی *۱۲ نفر از حوزه همدان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند هرمزگان ۱. آیت الله علی معصومی ۲. آیت الله دکتر قنبر درویشی ۳.آیت الله غلامعلی نعیم آبادی * ثبت نام ۱۱نفر برای انتخابات مجلس خبرگان یزد *۱۱ داوطلب در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند

بنابراین گزارش علاوه بر ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین اخبار فعالیت‌ هیئت‌های اجرایی و نظارت انتخابات در استان‌های مختلف و سخنرانی چهره‌های مختلف سیاسی و فعالان احزاب صفحات استانی را رونق داده است.

از سوی دیگر با توجه به دستورالعمل ستاد انتخابات کشور، کاندیداهای خبرگان رهبری بدون توجه به حوزه انتخابیه می‌توانند در وزارت کشور و فرمانداری‌ها ثبت‌نام کنند.

ثبت نام ۲۲۵ داوطلب در قم

رضا سیار فرماندار قم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجازه وزارت کشور برای ثبت‌نام از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری سایر استان‌ها در قم، عنوان کرد: تاکنون ۲۲۵ نفر در فرمانداری قم برای حوزه انتخابیه سایر استان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در آخرین روز ثبت‌نام نیز تاکنون ۹۷ نفر برای سایر استان‌ها و سه نفر نیز برای حوزه انتخابیه قم در مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند.

فرماندار قم در ادامه تعداد داوطلبان برای حضور در حوزه انتخابیه قم را تاکنون ۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: چون احتمال کاندیداتوری از وزارت کشور نیز برای قم وجود دارد ممکن است این تعداد افزایش داشته باشد.

چهره هایی که در قم داوطلب شدند

حجت الاسلام محمد اعرافی به نمایندگی آیت الله علیرضا اعرافی ظهر چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات استان قم رئیس جامعه المصطفی را برای حضور در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد. آیت الله اعرافی از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای حضور در مجلس خبرگان رهبری شده است.

همچنین امیر برازنده به نمایندگی از آیت الله هادوی تهرانی نیز در فرمانداری قم حضور یافت و رئیس موسسه رواق حکمت را برای حضور در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد.

حجت الاسلام سید علی عماد معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور نیز در فرمانداری قم حضور یافت و نسبت به ثبت نام خود اقدام کرد.

همچنین آیت الله محمد باقر تحریری استاد درس خارج حوزه و عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه ظهر امروز همراه با جمعی از شاگردان خود در ستاد انتخابات قم حضور یافت و برای شرکت در انتخابات خبرگان از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

حجت الاسلام ناصر سقای بی‌ریا نیز از ثبت نام کنندگان امروز در قم برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان تهران بود.

آیت‌الله محمد مومن نماینده فعلی مردم قم در مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شد. آیت‌الله سیدمحمد سجادی از استادان برجسته حوزه علمیه قم برای شرکت در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه مشهد کاندیدا شد. حجت‌الاسلام سیدعلی محمد یثربی کاندیدای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم و نامزد مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه لرستان شد.

در میان شخصیت‌های برجسته حوزوی که در فرمانداری قم حضور یافتند، آیت‌الله احمد بهشتی نماینده فعلی خبرگان رهبری از استان فارس دیده شده که این استاد حوزه و دانشگاه از حوزه انتخابیه همان استان ثبت نام کرد.

حجت‌الاسلام علی مومن برادر آیت‌الله محمد مومن نیز نامزد انتخابات خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران شد.

آیت الله حسن ممدوحی برای ثبت نام به فرمانداری قم مراجعه و از استان کرمانشاه داوطلب انتخابات خبرگان شد.

همچنین حجت الاسلام احمد مبلغی برای حوزه انتخابیه لرستان و حجت الاسلام احمد مومن فرزند آیت الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان برای حوزه انتخابیه استان مرکزی با حضور در فرمانداری قم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند.

حجت الاسلام سید محمد واعظی موسوی نیز از حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات پنجم خبرگان ثبت نام کرد. آیت‌الله مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور از حوزه انتخابیه اصفهان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کاندیداتوری کرد.

حجت‌الاسلام حمزه قربانی یکی از کارکنان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور در فرمانداری قم، ثبت نام آیت‌الله محمد یزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را انجام داد.

آیت‌الله عبدالنبی نمازی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری نیز در این دوره از انتخابات از حوزه انتخابیه اصفهان ثبت نام کرد.

حجت الاسلام محمد جواد انواری داماد آیت الله احمد محسنی گرکانی با حضور در فرمانداری قم ثبت نام وی را برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری انجام داد.

همچنین حجت الاسلام محمد مهدی میرباقری نیز از جمله افرادی بود که با حضور در فرمانداری قم برای حوزه انتخابیه استان البرز کاندیدای خبرگان رهبری شد.

نماینده آیت الله مصباح یزدی نیز با حضور در فرمانداری قم، ثبت نام رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات خبرگان را انجام داد.

همچنین آیت الله مدرسی یزدی توسط نماینده خود در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

پیش بینی می‌شود با توجه به ثبت نام نیابتی از وزارت کشور در حوزه انتخابی قم، طی مدت زمان باقی مانده تعداد بیشتری از استادان حوزه، اعضای جامعه مدرسین و خبرگان رهبری برای ثبت نام در فرمانداری قم حاضر شوند.

مطابق آخرین اعلام ستاد انتخابات کشور داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌توانند هرروز از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۳۰ از تاریخ ۲۶ آذر تا ۲ دی برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات در محل وزارت کشور و ۳۱ فرمانداری در سراسر کشور مراجعه کنند.