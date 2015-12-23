به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مجموعه از اشعار محمد مهدی رسولی با عنوان «آهور درمانی» پنج شنبه سوم دی ماه مراسم در ترنجستان سروش رونمایی می‌شود.

در این مراسم، سید احمد نادمی و سید ضیاءالدین شفیعی سخنرانی خواهند کرد.

آهو درمانی که ۹۰ قطعه از اشعار آزاد محمد مهدی رسولی را در خود جای داده به همت انتشارات هنررسانه اردیبهشت انتشار یافته است.

پیش از این، مجموعه اشعار تو را عشق است و هوای ماریه ابری ست از این شاعر روانه بازار کتاب شده است.

از محمدمهدی رسولی، نقاش و نویسنده رمان رقص بسمل، تاکنون بیش از ۳۰ عنوان کتاب در زمینه نقاشی و ادبیات منتشر شده‌است.

مراسم رو نمایی از کتاب آهودرمانی، از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۶ در ترنجستان سروش، واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان های ابوریحان و فلسطین پلاک ۱۱ ۲۸ با حضور شاعران و هنرمندان برگزار خواهد شد.