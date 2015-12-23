به گزارش خبرنگار مهر، در دهه‌های گذشته طرفداران هوش مصنوعی مدعی شده اند که به زودی کامپیوترها خواهند توانست کارهایی که انسان ها انجام می دهند را انجام دهند. در این کتاب، راجر پنروز با بررسی اصول فیزیک، کیهان شناسی، ریاضی و فلسفه نشان می دهد که اندیشه در انحصار انسان ها باقی خواهند ماند و کامپیوترها هرگز نخواهند توانست جایگزین انسان ها شوند. در این کتاب ذهن بشر و بی‌همتایی آن بررسی می شود.

این کتاب شامل فصول زیر است:

- مقدمه

- آیا کامپیوترها می توانند ذهن داشته باشند؟

- الگوریتم ها و ماشین تورینگ

- ریاضیات و واقعیت

- حقیقت، اثبات و بینش

- دنیای کلاسیک

- جادوی کوانتوم و اسرار کوانتوم

- کیهان شناسی

- در جستجوی جاذبه کوانتوم

- مغزهای واقعی و مغزهای طراحی شده

- فیزیک ذهن

سر راجر پنروز – فیزیکدان و ریاضی دان برجسته بریتانیایی - استاد ریاضی دانشگاه آکسفورد است. وی در زمینه کیهان شناسی و نسبیت عام آثار قابل توجهی را به تالیف رسانده است. وی در سال ۱۹۸۸ به همراه استیون هاوکینگ جایزه ولف فیزیک را دریافت کرد.

کتاب ذهن جدید امپراتور در بهار سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ خواهد رسید. قیمت این کتاب ۴۶۰ صفحه ای – ۱۴۰ صفحه آن تصاویر سیاه و سفید است – ۱۰.۹۹ پوند استرلینگ است.