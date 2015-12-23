تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در آذربایجان غربی به ۱۶۱ نفر رسید

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال داوطلبان برای حضور در رقابت های انتخاباتی اسفندماه در روزهای پایانی با اوج رسیده است افزود: با ثبت نام این افراد تعداد دواطلبان شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به ۱۶۱ نفر رسید.

وی با اشاره به اینکه این افراد با حضور در ۹ فرمانداری مرکز و حوزه اصلی استان نسبت به نام نویسی اقدام کردند اظهارداشت: از میان ثبت نام کنندگان ۱۱ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات استان و مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی گفت: بیشترین تعداد افراد ثبت نام کننده در چهار روز گذشته با ۴۴ نفر مربوط به حوزه انتخابیه ارومیه و کمترین تعداد نیز با هشت نفر مربوط به حوزه انتخابیه سلماس بوده است.

تعداد دواطلبین حضور در مجلس خبرگان رهبری به ۲۱ نفر رسید

مصطفوی همچنین با اشاره به ادامه ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: تاکنون برای حضور در رقابت پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از این استان ۲۱ نفر در شش روز گذشته ثبت نام کرده اند که شش نفر از آنها امروز نام نویسی کرده اند.

وی ادامه داد: داوطلبان اقلیت های دینی نیز برای حضور در رقابت سیاسی مجلس دهم باید برای ثبت نام به فرمانداری تهران مراجعه کنندکه ۹ نفر ثبت نام کرده اند.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر کشور برگزار می شود.