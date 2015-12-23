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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

برای بازدید از روند پروژه گل و آکادمی فوتبال؛

نماینده کفدراسیون فوتبال آسیا به ایران سفر می‎کند

نماینده کفدراسیون فوتبال آسیا به ایران سفر می‎کند

نماینده اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور بازدید یک هفته‎ای از روند پیشرفت پروژه گل در ایران اواخر ماه جاری به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، این نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از پروژه گل و همینطور آکادمی فوتبال ایران 25 دی ماه وارد تهران می شود. طی سالهای گذشته فیفا در پروژه‌هایی مانند پروژه‌ گل یک و دو برای احداث آکادمی ملی فوتبال و ساختمان فدراسیون به صورت جداگانه 400 هزار دلار به فوتبال ایران کمک کرد.

فدراسیون فوتبال ایران در پروژه گل 3 به احداث زمین چمن مصنوعی و زمین فوتبال ساحلی در آکادمی ملی المپیک اقدام کرد همچنین پروژه گل 4 به توسعه فوتبال بانوان اختصاص دارد و پیش بینی برای اجرای پروژه گل 5 در خصوص احداث مراکز پزشکی فدراسیون فوتبال نیز بخش دیگری از روند پروژه های گل در ایران است

بازدید از پروژه های گل کشورها جزو وظایف نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیاست و گزارش انها به ادامه روند پروژه ها و هزینه کرد فیفا و AFC منجر خواهد شد.

کد مطلب 3007524
زینب حاجی حسینی

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