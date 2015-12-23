به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی طی حکمی سید مناف هاشمی را به عنوان عضو و جانشین خود در کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی این وزارت خانه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

در اجرای مفاد بند (18) ماده (1) دستور العمل اجرایی ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب نامه شماره 142600 چهارم مهر نود و چهار شورای اقتصاد و در راستای سیاست های کلان این وزارت ، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو و جانشین خود در کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی این وزارت خانه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال ، با برنامه ریزی و ارائه راهبردی مناسب در زمینه و پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید .

همچینین طی حکمی از وزیر جناب اقای فیاض به عنوان دبیر و اقایان نوروزی، ال احمد، اسماعیلی و جمشیدی نیز به عنوان عضو گروه معرفی شدند.