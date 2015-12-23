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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

استقبال آمریکا از اعزام نیروی نظامی ایتالیا به عراق

استقبال آمریکا از اعزام نیروی نظامی ایتالیا به عراق

وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود ازاعزام نظامیان این کشور به عراق استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « اشتون کارتر» در گفتگوی تلفنی با « رابرتو پینوتی » همتای ایتالیایی خود با ابراز خرسندی از طرح اعزام نیروی نظامی به عراق اظهار داشت: واشنگتن از طرح اعزام نیرو به عراق استقبال می کند.

وی با اشاره به لزوم تسریع در بهبود وضعیت امنیتی عراق گفت: حضور نظامیان ایتالیایی می تواند در این مسیر تاثیرگذار باشد.

ایتالیا اوایل ماه دسامبر با اعزام ۴۵۰ نیرو به عراق موافقت کرد. 

وزیر دفاع آمریکا همچنین خواستار حمایت ایتالیا در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش شد.
 

کد مطلب 3007537
شقایق لامع زاده

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