استقبال آمریکا از اعزام نیروی نظامی ایتالیا به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « اشتون کارتر» در گفتگوی تلفنی با « رابرتو پینوتی » همتای ایتالیایی خود با ابراز خرسندی از طرح اعزام نیروی نظامی به عراق اظهار داشت: واشنگتن از طرح اعزام نیرو به عراق استقبال می کند.

وی با اشاره به لزوم تسریع در بهبود وضعیت امنیتی عراق گفت: حضور نظامیان ایتالیایی می تواند در این مسیر تاثیرگذار باشد.

ایتالیا اوایل ماه دسامبر با اعزام ۴۵۰ نیرو به عراق موافقت کرد.

وزیر دفاع آمریکا همچنین خواستار حمایت ایتالیا در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش شد.

