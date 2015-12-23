تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه در آستانه سال نوی میلادی

به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه که در سال ۲۰۱۵ سالی خونین را پشت سرگذاشت برای جلوگیری از تکرار حملات تروریستی در سال ۲۰۱۶تدابیر امنیتی را افزایش داده است.

در آستانه کریسمس و جشنهای سال نوی میلادی، دولت فرانسه اقدامات احتیاطی و امنیتی در شهرها و بویژه در نزدیکی کلیساها را تشدید کرده است. افزایش حضور نیروهای پلیس در سطح شهرها و برقراری گشتهای ویژه در مناطق حساس از اقداماتی است که به دنبال حملات تروریستی ماه گذشته در پاریس به اجرا گذاشته می شود.

برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه در همین باره به خبرنگاران گفت: «شمار نیروهای پلیس فرانسه نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر است. ما ۷۷ هزار مدرسه و هزاران مکان مذهبی و ساختمان دولتی داریم. به همین دلیل، با برقراری گشتهای پلیس و اجرای اقدامات احتیاطی از سوی خود مسئولان مکانهای مذهبی است که می توانیم امنیت را تأمین کنیم. همه اقدامات لازم برای تأمین امنیت انجام خواهد شد.»

پلیس فرانسه به مسئولان مکانهای مذهبی، بویژه کلیساها، سفارش کرده است که در روزهای آینده نظارت بیشتری بر رفت و آمد بازدیدکنندگان داشته باشند. فرانسه حدود ۴۵ هزار کلیسای کاتولیک و چهار هزار کلیسای پروتستان دارد.