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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳

در بیست و چهارمین نوبت؛

محفل شعر و ترانه با یاد شهدای نیجریه برگزار می‌شود

محفل شعر و ترانه با یاد شهدای نیجریه برگزار می‌شود

بیست و چهارمین محفل شعر و ترانه با یاد شهدای شیعه نیجریه، امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، محفل شعر و ترانه برای تکریم و پاسداشت گویش‌ها، آداب و رسوم، سنت‌ها و فرهنگ ایرانی عصر امروز چهارشنبه ۲ دی با حضور سعید بیابانکی و اجرای محمودحبیبی کسبی برگزار می‌شود.

در این محفل ادبی که با با یادکردی از شهیدان شیعه نیجریه – از خون جون- برگزار می شود، شاعرانی همچون محسن عرب خالقی، احمدبابایی، میلاد عرفان‌پور، محسن رضوانی، سید محمدحسینی و امیر تیموری حضور داشته و به شعرخوانی خواهند پرداخت.

در حملات نظامیان ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله شیعیان و خانه شیخ ابراهیم الزکزکی رهبر جامعه شیعیان این کشور در شهر زاریا در ایالت کادونا صدها تن از شیعیان این کشور شهید و زخمی شدند و این جلسه محفل شعر و ترانه به یاد و خاطره آن ها برگزار می شود.

محفل شعر و ترانه چهارشنبه های هر هفته با حضور جمعی از دوستداران شعر و ادب از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می شود و حضور در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 3007545

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