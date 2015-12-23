به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامبیز بازرگان که در همایش گرامیداشت سال جهانی خاک سخن می‌گفت با بیان اینکه این موضوع تبعات خطرناک و آزاردهنده‌ای از جمله گردوغبار و آلودگی هوا برای جامعه ایرانی ایجاد کرده است، هشدار داد: علل افول چندین تمدن از جمله تمدن سومری و مایا، شوری و فرسایش خاک بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید جایگاه خاک را در امنیت ملی کشور باور کنیم، گفت: کیفیت خاک به طور مستقیم امنیت آب را متاثر خواهد کرد و بر امنیت انرژی و امنیت آب و هوا تاثیر خواهد گذاشت.

به گفته بازرگان، خاک مسئولیت امنیت غذا و در نتیجه امنیت محیطی را برعهده دارد که امنیت سیاسی کشور از آن متاثر است؛ بنابراین خاک موضوع امنیت ملی است.