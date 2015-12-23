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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر خبر داد:

اجرای طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری در شهرستان اهر

اجرای طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری در شهرستان اهر

اهر - مدیر آموزش و پرورش اهر از اجرای طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر پورسلیمان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اهر گفت: تخصصی كردن دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری، استفاده بهینه از امكانات و وسایل آزمایشگاهی و كارگاهی و مدیریت منابع مالی از اهداف این طرح می باشد.

وی با اشاره به ویژگی ها و اهداف طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری افزود: توسعه متوازن بین رشته ای با رویكرد مهار رشته تجربی و توسعه رشته های فنی و حرفه ای و كارو دانش، انسانی، ریاضی و فیزیک و تخصصی كردن نیروی انسانی در اجرای این طرح مودر توجه است.

گفتنی است شهرستان اهر دارای ۱۹ مدرسه دولتی و غیردولتی در دوره نظری می باشد كه ۱۸ مدرسه در نوبت اول و تنها یک مدرسه در نوبت دوم فعالیت می کنند.

کد مطلب 3007550

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