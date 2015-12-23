اجرای طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر پورسلیمان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان اهر گفت: تخصصی كردن دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری، استفاده بهینه از امكانات و وسایل آزمایشگاهی و كارگاهی و مدیریت منابع مالی از اهداف این طرح می باشد.

وی با اشاره به ویژگی ها و اهداف طرح تک رشته ای شدن مدارس متوسطه نظری افزود: توسعه متوازن بین رشته ای با رویكرد مهار رشته تجربی و توسعه رشته های فنی و حرفه ای و كارو دانش، انسانی، ریاضی و فیزیک و تخصصی كردن نیروی انسانی در اجرای این طرح مودر توجه است.

گفتنی است شهرستان اهر دارای ۱۹ مدرسه دولتی و غیردولتی در دوره نظری می باشد كه ۱۸ مدرسه در نوبت اول و تنها یک مدرسه در نوبت دوم فعالیت می کنند.