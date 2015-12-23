هنرمندان میزبان سالمندان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۳۰ آذر ماه، به مناسبت شب يلدا جمعى از هنرمندان و خيرين در مركز سالمندان قدس وابسته به بنياد خيريه كامرانى ميزبان سالمندان شدند.

ساره بیات، شقایق فراهانی، بهنوش بختیاری، تینا پاکروان، ستاره اسکندری، مهین میهن، گروه موسیقی ول شدگان، محمدرضا شریفی نیا، محمدرضا غفاری، نیکی مظفری، سید علی صالحی، علی عابدینی، فهیمه رحیم نیا، پرند زاهدی، مسعود اطیابی، مهدی صباغ زاده، مهراب رضایی، مدیریت نشر ثالث و سید ضیا هاشمی به نمایندگی از انجمن تهیه کنندگان در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم مریم کامرانی مدیر هیات مدیره بنیاد خیریه کامرانی به مهمانان خیرمقدم گفت و اشرف کاشانی مدیر مجتمع سالمندان و معلولین قدس وابسته به بنیاد خیریه کامرانی در خصوص فعالیت های این بنیاد توضیحاتی ارائه کرد.

هنرمندان و خيرين ميزبان با آش و انار و شيرينى و موسيقى از مهمانان خود كه زنان سالمند بنياد بودند پذيرايى كردند و گروه موسیقی «ول شدگان» و گروه «دوره گرد» به اجرای موسیقی پرداختند.

بنیاد خیریه کامرانی سال ۱۳۴۵ توسط مرحوم سیف الدین کامرانی از پیشگامان صنعت دوبلاژ در ایران تاسیس شد. این بنیاد در طول مدت فعالیت خود هزاران زن و مرد بی سرپرست و معلول ذهنی را تحت پوشش خود قرار داد و در حال حاضر ۵۰۰ زن بی سرپرست و معلول ذهنی در مرکز سالمندان و معلولین قدس که از مراکز وابسته به این بنیاد است نگهداری می شوند. سینما مرکزی نیز از مراکز وابسته به این بنیاد است که تمام درآمد حاصل از آن صرف نگهداری این مددجویان می شود.