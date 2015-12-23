باید برای جوانان تا عصر ظهور نقشه راه داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری امروز با اعلام این مطلب افزود: محیط پیرامونی در رشد و تربیت افراد تاثیر دارد و محیط مناسب باروری مناسب خواهد داشت و توقع از محیط شکوفایی مثبت افراد است.

وی با اشاره به اینکه شهر زنجان از موقعیت خوبی در سطح کشور از لحاظ فرهنگی برخوردار است، تصریح کرد: جوانی که در مدارس صدرا رشد کند بی شک آینده روشنی دارد، چرا که این افراد با تعالیم اسلامی رشد و پرورش یافته اند و این دانش آموزان جایگاه، خوبی در کشور دارند.

حجت الاسلام صفی یاری اظهار داشت: امام (ره) نگاه امیدوار کننده ای به جوانان داشتند و آنان را امیدهای کشور می دانستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز داشت: باید برای همه افراد به خصوص جوانان از انقلاب اسلامی تا عصر ظهور برنامه ریزی و نقشه راه داشته باشیم، چرا که جوان عنصر اساسی درکشور است و مقام معظم رهبری همیشه در دیدار با جوانان یک شورو نشاط ویژه ای در چهره شان نمایان است.

حجت‌الاسلام صفی یاری افزود: اغلب بچه های تخریب چی جنگ سن و سالی بین ۱۳ تا ۱۷ سال داشته اند و امروز ما فقط خاطرات آن دوران را داریم و باید دستاوردهای آن دوران را حفظ کرد.

وی تصریح کرد: امروز دشمن روی جوانان کار می‌کند و تلاش دارد با برنامه های خود آنان را مشغول خود کند و همه موظفیم در مقابله با هجمه های دشمن کار جهادی انجام دهیم.

حجت‌الاسلام صفی یاری گفت: اسلام دین علم و دانش است، علمی که در دایره اسم خدا، خداشناسی، توحید و مبانی اعتقادی ما باشد و دانش، تزکیه و تعلیم باید در اولویت جوانان باشد.