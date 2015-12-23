به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی انصاری صبح چهارشنبه در جلسه‌ای که به‌منظور برگزاری باشکوه‌تر بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز برگزار شد از برگزاری برنامه‌های متنوع در حاشیه برپایی این اجلاس خبر داد و اظهار کرد: برگزاری جشن تکلیف متمرکز در استان هم‌زمان با روز برپایی اجلاس، برپایی پیش اجلاس برای شوراهای دانش‌آموزی استان باهدف آشنایی آنان با مبانی و فلسفه نماز، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع نماز، کارگاه‌های توانمندسازی مدیران مدارس و کارگاه‌های نماز ویژه‌ی اولیاء دانش آموزان از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته فرهنگی بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز در استان قزوین است.

حجت‌الاسلام علی نعمت الهی رئیس کمیته علمی بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز هم گفت: اعضای هیئت‌داوران برای ارزیابی آثار و ایده‌های برتر اجلاس مشخص‌شده‌اند و کمیته علمی این اجلاس در حاشیه برپایی نمایشگاه نماز گفتمان سازی نماز را با حضور دانشجویان و دانش آموزان در دستور کار قرار داده است.

حسن کاشی دبیر ستاد اجرایی بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز نیز با تشریح فعالیت‌های این ستاد گفت: تقسیم وظایف کمیته‌های اجلاس، هماهنگی لازم را برای مکان‌یابی برپایی اجلاس، تمهید مقدمات برای برپایی نمایشگاه پیش از برپایی اجلاس و پیگیری برای تأمین اعتبار از سوی مراجع ذیصلاح و نحوه توزیع منابع مالی برای فعالیت کمیته‌های اجلاس از مهم‌ترین اقدامات این ستاد است.

حسن اکبری دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز هم اظهار داشت: صداوسیمای مرکز قزوین این اجلاس را در شبکه‌های استانی و سرا سری رادیو و تلویزیون پوشش خواهد داد و معاونت خبر این مرکز هم گزارش‌های تولیدی ـ خبری ویژه‌ای را از این اجلاس برای پخش از بخش‌های خبری شبکه‌های سرا سری تهیه و تولید خواهد کرد.

وی افزود: کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی فعالیت کمیته‌های شش‌گانه بیست و چهارمین اجلاس سرا سری نماز را در فضا مجازی و نشریات استان منعکس می‌کند.