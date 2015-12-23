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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸

قائم مقام وزیر علوم تاکید کرد:

لزوم تاسیس دفاتر دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی

لزوم تاسیس دفاتر دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی

قائم مقام وزیر علوم گفت: دانشگاه پژوهی یک امر ضروری است و برای نهادینه شدن آن باید دفاتر دانشگاه پژوهی به عنوان دستیاران نظام دانشگاهی کشور راه اندازی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعيد تسلیمی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: از پژوهش اولیه تا توسعه یافتگی راه طولانی وجود دارد اما با خرد جمعی و کمک به ارکان آموزش عالی می توان در این راه سرعت بیشتری یافت.

وی با اشاره به انجام پژوهش های کاربردی اظهار داشت: لازم است با شناسایی عوامل بازدارنده پیشرفت و توسعه کشور به رفع آنها کمک کرد و در این مسیر باید تاثیر  پژوهشگران در تصمیم گیری ها بیشتر شود.

قائم مقام  وزیر علوم  افزود: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با قدمت بیش از ۴۰ سال سابقه به عنوان بازوی فکری وزارت علوم باید با سوق دادن دانشگاه به رویکردهای پژوهش محور واقعیت های حاکم بر فعل و انفعالات امور را بررسی و برای بهتر شدن آن روش های جدیدی را ارائه کند.

کد مطلب 3007573

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