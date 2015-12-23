لزوم تاسیس دفاتر دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعيد تسلیمی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: از پژوهش اولیه تا توسعه یافتگی راه طولانی وجود دارد اما با خرد جمعی و کمک به ارکان آموزش عالی می توان در این راه سرعت بیشتری یافت.

وی با اشاره به انجام پژوهش های کاربردی اظهار داشت: لازم است با شناسایی عوامل بازدارنده پیشرفت و توسعه کشور به رفع آنها کمک کرد و در این مسیر باید تاثیر پژوهشگران در تصمیم گیری ها بیشتر شود.

قائم مقام وزیر علوم افزود: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با قدمت بیش از ۴۰ سال سابقه به عنوان بازوی فکری وزارت علوم باید با سوق دادن دانشگاه به رویکردهای پژوهش محور واقعیت های حاکم بر فعل و انفعالات امور را بررسی و برای بهتر شدن آن روش های جدیدی را ارائه کند.