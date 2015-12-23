نام نویسی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برای مجلس خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخری مدیرکل تبلیغات اسلامی و داماد حجت الاسلام حسنی امام جمعه سابق و از روحانیون سرشناس ارومیه و استان و امام جمعه سابق موقت ارومیه امروز با حضور در فرمانداری ارومیه برای حضور در رقابت انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

حجت الاسلام فخری متولد ۱۳۳۰ شهرستان ارومیه که دارای مدرک درس خارح از فقه واصول است.

امروز همچنین دکتر هادی بهادری نماینده مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور در فرمانداری برای حضور در رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی به همراه همسرش خانم دکتر گلشاد خیری دکترای فیزیک از دانشگاه علم و صنعت تهران، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه به نمایندگی از جامعه بانوان و فرهیختگان دانشگاهی همراه دکتر بهادری جهت ثبت نام در فرمانداری حضور یافت.

امروز همچنین ثبت نام برای حضور در رقابت انتخاباتی در ۹ فرمانداری مرکز و حوزه اصلی استان ادامه دارد.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر کشور برگزار می شود.