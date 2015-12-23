۷ راز پولدارشدن ثروتمندان مشهور

اقتصاد نیوز نوشت: چگونه پولدار شویم؟ این سوالی است که خیلی‌ها هر روز از خود می‌پرسند؛ برخی از ثروتمندان مشهور ثروتمندزاده هستند و برخی نیز به واسطه خوش‌شانسی پولدار شده‌اند. بسیای دیگر نیز از مزایایی بهره‌مند بوده‌اند که خیلی از ما از آنها محروم بوده‌ایم.



اما اگر از ثروتمندانی که با پشتکار خودشان پولدار شده‌اند، رمز موفقیتشان را بپرسید، قطعا به شما خواهند گفت که آنها الزاما از سایر مردم باهوش‌تر نیستند و هیچ‌وقت هم متکی به فرمول‌های پیچیده و فوق محرمانه پولدار شدن که ما از آنها بی‌ اطلاع هستیم، نبوده‌اند. آنها در عوض، موفقیت خود را با تلفیقی از عشق و پشتکار فراوان به علاوه دُز بی‌خطری از لجاجت و سرسختی تضمین کرده‌اند.



در این گزارش، به نقل از پایگاه اینترنتی چیت‌شیت، قصد داریم اندکی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم و ببینیم بعضی از موفق‌ترین ثروتمندان جهان واقعا چگونه فکر می‌کنند و به اعتقاد آنها، شما برای ثروتمند شدن به چه چیز نیاز دارید تا صفرهای بیشتری را جلوی رقم حساب بانکی خود اضافه کنید؟ پس‌انداز کنید.



«مارک کوبان»، کارفرما و مالک تیم بسکتبال «دالاس ماوریکس» حدود ۳ میلیارد دلار ثروت دارد. او این ثروت را از راه ساخت و ساز اندوخته است و اکنون به جایی رسیده که در گفتن راز ثروتمند شدن خود به دیگران خساست نمی‌ورزد. اما به نظر شما مهمترین عامل ثروتمند شدن کوبان چیست؟ خیلی ساده است؛ پول خود را صرف خرید چیزهای بی‌ارزش نکنید. این یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که او در یکی از مطالب منتشر شده در وبلاگ خود با عنوان «چگونه ثروتمند شویم» کرده است.



وی در این مطلب گفته است: تا می‌توانید پس‌انداز کنید. حتی اگر شده یک پنی پس‌انداز کنید. به جای خرید قهوه روزانه آب بنوشید و به‌جای رفتن به رستوران‌های گران قیمت نان و پنیر بخورید. بدهی‌های کارت اعتباری خود را کاهش دهید. نخستین قدم برای ثروتمند شدن نظم و دیسیپلین است. اگر واقعا می‌خواهید ثروتمند شوید دیسیپلین مورد نظر را پیدا کنید. خلاف جهت آب شنا کنید «دانشمند اوماها»، محبوب‌ترین الگوی سرمایه‌گذاری خردمندانه است؛ تعجبی نداردکه این لقب را به سومین مرد جهان یعنی «وارن بافت» با ثروتی بالغ بر ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار داده‌اند.



استمرار وارن بافت یکی از مهمترین دلایل موفقیت وی محسوب می‌شود. وی ثروت خود را از طریق حرکت بر خلاف روندهای معمول بازار و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌هایی که از چشم سایر سرمایه‌گذاران دور مانده‌اند، به‌دست آورده‌ است. بافت می‌گوید: درها را ببندید تا راز ثروتمند شدن را به شما بگویم؛ سعی کنید وقتی دیگران بزدل هستند، جسور باشید و برعکس وقتی دیدید سایر ثروتمندان خیلی حریص و جسور هستند شما عقب‌نشینی کنید و محتاط باشید.



ترسو و خجالتی نباشید کم‌رویی و ترس برای ثروتمندان آینده خصوصیات خوبی نیستند. اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید آن‌قدر جسور باشید تا بتوانید فرصت‌ها را شکار کنید حتی اگر اندیشه‌هایتان از نظر خیلی‌ها احمقانه به‌نظر برسد. این خصوصیت ریسک‌پذیری برای «الی برود»، بنیانگذار موسسه KB Homes که اکنون ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ثروت دارد، منشا موفقیت‌های بسیاری شد. وی می‌گوید: هیچ‌کس تابه‌حال با محتاط بودن و خجالتی بودن نتوانسته میلیاردر شود.



من وقتی ۲۲ سال داشتم، فکر می‌کردم تصمیم اشتباهی می‌گیرم که از شغلم در موسسه CPA استعفا کرده و به ساخت و ساز مشغول می‌شوم چون آن زمان هیچ چیز از ساخت و ساز نمی‌دانستم. اما بعضی وقت‌ها، احمقانه‌ترین تفکرات آنهایی هستند که بیشترین سود را برای شما دارند. خودتان آستین بالا بزنید وابستگی به دیگران برای موفقیت خمیرمایه فاجعه است.



این یکی از درس‌هایی است که «فارست مارس»، وقتی در کارخانه شیرینی و شکلات پدرش یعنی شرکت «مارس» کار می‌کرده آموخته است. در آن زمان، کمپانی مارس تمام شکلات‌های خود را از شرکت رقیبش یعنی Hershey’s خریداری می‌کرد. مارس پس از کناره‌گیری از حرفه خانوادگی خود، به اروپا کوچ کرد و در یک کارخانه آب‌نبات سازی مشغول به کار شد و یاد گرفت چگونه خودش شکلات درست کند. او دوباره به حرفه خانوادگی‌اش بازگشت و اکنون صاحب ششمین شرکت بزرگ آمریکایی است.



مارس می‌گوید: اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید بدانید چگونه تولید کنید. بنابراین نباید دنبال کسی باشید که برای شما محصولی تولید کند که شما را ثروتمند کند. فرصت‌طلب و موقعیت‌شناس باشید «اریک اشمیت»، مدیرعامل سابق و مدیر اجرایی کنونی گوگل که ۱۰ میلیارد دلار ثروت خالص دارد می‌گوید: موفقیت بزرگ بعضی وقتها مانند شانس است، اما مهم‌تر از همه این است که چگونه این فرصت را مال خود کنید.



اشمیت خودش گوگل را تاسیس نکرده اما به حدی باهوش بوده که در سال ۲۰۰۱ میلادی به پیشنهاد کار کردن در این کمپانی پاسخ مثبت بدهد. اشمیت می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های موفقیت این است که در زمان و موقعیت مناسب باشید. اشمیت توصیه می‌کند: خودتان را با داشتن برنامه اذیت نکنید. همه برنامه‌های خود را دور بریزید. آنچه که درمورد من صدق می‌کند این است که خودم برای خودم فرصت ایجاد کردم پس شما هم همین کار را بکنید. حتما درباره افراد موفق زیاد مطلب خوانده‌اید و دیده‌اید که آنها سخت کار می‌کنند و از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند. شاید نتوانید ابداع و اختراع کنید اما تنها کاری که از عهده آن برمی‌آیید این است که سخت کار کنید تا در بهترین جای ممکن و آماده استفاده از فرصت‌ها باشید. مراقب سلامتی خود باشید



«جاستین ماسک»، شاید خودش یک میلیاردر نباشد اما پیشنهاد خوبی برای پولدار شدن دارد. همسر سابق «ایلان ماسک»، موسس کمپانی «تسلا» از این فرمول با عنوان «موفقیت جدی» یاد می‌کند و می‌داند که رسیدن به این سطح ثروت کار آسانی نیست. او معتقد است که شما نه تنها از نظر روحی، بلکه از نظر جسمانی هم باید آماده باشید. به گفته وی، داشتن سلامت جسمانی کمک می‌کند تا انرژی فرا انسانی داشته باشید. اگر از نظر ارثی سلامت کاملی ندارید، حداکثر تلاش خود را بکنید تا حد امکان وضعیت جسمانی خود را بهبود بخشید. مشکلاتی از قبیل خستگی ذهنی، شب ‌زنده‌داری، مشکلات جدی خانوادگی یا تنهایی و کم‌خوابی می‌توانند شما را از رسیدن به موفقیت بازدارند. پس سعی کنید جسم خود را سرحال نگه دارید تا مغزتان سرحال و قبراق باشد و بتوانید خوب فکر کنید.



از قدیم گفته‌اند: «عقل سالم در بدن سالم است.» علایق خود را دنبال کنید بسیاری از میلیاردرها بر این باورند که علاقه و اشتیاق برای رسیدن به اهداف اهمیت بسیاری دارد. برخی حتی این عامل را مهمترین ابزار موفقیت می‌دانند و به همین دلیل است که باید به‌جای اینکه اول از همه روی پول متمرکز شوید، تمام تمرکزتان رو روی شوق و انگیزه و علاقه‌هایتان بگذارید و بگذارید موفقیت به دنبال آنها بیاید.