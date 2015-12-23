اعلام روند خروج از کشور دانشجویان پسر متقاضی عتبات عالیات

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند دریافت گذرنامه و خروج از کشور دانشجویانی که قصد اعزام به عتبات عالیات را داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می کنند گفت: دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند دو گروه هستند. گروه اول دانشجویانی که از قبل دارای گذرنامه بودند، که این دانشجویان باید معافیت تحصیلی و مدارکی که مورد نیاز است را به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ارایه کنند، تا مجوز خروج از کشور برای آنها اخذ شود.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان یادآورشد: گروه دوم دانشجویانی هستند که گذرنامه ندارند. ستاد عمره دانشگاهی باید برای این افراد معافیت تحصیلی اخذ کند، وقتی معافیت تحصیلی در سیستم نظام وظیفه ثبت شد، سپس دانشجو می تواند برای دریافت گذرنامه اقدام کند.

وی یادآورشد: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با همکاری سازمان نظام وظیفه برای آن دسته از دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، مجوز خروج از کشور اخذ می کند و نیازی به مراجعه دانشجو به سازمان وظیفه عمومی نیست. پس از آن دانشجو می بایست فقط به پلیس+۱۰ مراجعه کرده و برای دریافت گذرنامه اقدام کند.

به گزارش مهر، ثبت نام از دانشگاهیان متقاضی اعزام به عتبات عالیات از روز سه شنبه اول دی ماه در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir آغاز شده و تا هفتم دی ماه ادامه خواهد داشت. ۲۸۷ کاروان به صورت زمینی و هوایی به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.