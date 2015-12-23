به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جانی دپ توسط فوربز به عنوان دستمزد بگیرترین بازیگر هالیوود در سال ۲۰۱۵ شناخته شده است؛ لیستی که آدام سندلر در دو سال گذشته در صدر آن قرار گرفته بود و البته او امسال به خاطر قراردادش با نت‌فلیکس واجد شرایط حضور در لیست نبود.

فیلم‌های اخیر دپ یعنی‌ «مردخای» و «برتری» تنها توانستند به ازای هر یک دلاری که برای ساختن‌شان هزینه شده بود، ۱.۲۰ دلار به دست‌ بياورند. دپ در لیست سال ۲۰۱۴ فوربز در رتبه دوم قرار گرفته بود.

فیلم «مردخای» با نقش‌آفرینی گوینت پالترو در کنار دپ كه با یک بودجه ۶۰ میلیون دلاری ساخته شد توانست فقط ۴۷.۳ میلیون دلار فروش کند (که تنها ۷.۷ میلیون دلار آن در باکس‌آفیس داخلی بود) و «برتری» هم ۱۰۳ میلیون دلار در باکس‌آفیس جهانی کسب کرد که به زور توانست هزینه‌های ساختش را تامین کند. البته به این نکته هم باید اشاره کرد که دپ دو قسمت بعدی از دو مجموعه فیلم بزرگ کمپانی دیزنی یعنی «آلیس آن سوی آینه» و «دزدان دریایی کارائیب: مردان مرده داستانی تعریف نمی‌کنند» را در آینده نزدیک مسیر حرفه‌ای کاری خود دارد که به این ترتیب حضور او در صدر لیست كم بازده‌ترين‌ها، ممکن است کوتاه باشد.

فوربز سه فیلم آخری را که هر بازیگر قبل از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ در آن نقش‌آفرینی کرده بود با استثنای فیلم‌های انیمیشن و فیلم‌های اکران محدود بررسی کرد. دنزل واشنگتن در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت چون به ازای هر دلار خرج شده، توانست ۶.۵۰ دلار به دست بیاورد. با وجود اینکه این بازیگر، امسال شاهد شکست‌های خیلی بزرگ نبود و «اکولایزر» توانست با بودجه‌ای ۵۵ میلیون دلاری ۱۹۲.۳ میلیون دلار بفروشد، اما ظاهرا چون درآمد او بیش از حد بالا بود در اين فهرست حضور يافت.

ویل فرل - که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ پادشاه این لیست بود - با «سخت شدن» در رتبه سوم قرار گرفت. جدیدترین فیلم کمدی او «بابایی خانه است» که مارک والبرگ هم در آن بازی می‌کند، این هفته وارد سینماها می‌شود. فرل به ازای هر یک دلار، ۶.۸۰ دلار بازگشت سرمایه داشت. دیگر بازیگران درجه یک هالیوودی از جمله ویل لیام نیسون، اسمیت، کریستین بیل، چنینگ تیتوم، برد پیت، بن افلک و تام کروز لیست ۱۰ نفر اول را کامل کردند.

لیست کامل بازیگرانی که بیش از بازگشت سرمایه فیلم‌های‌شان درآمد می‌گیرند عبارت است از:

۱. جانی دپ: ۱.۲۰ دلار به ازای هر دلار

۲. دنزل واشنگتن: ۶.۵۰ دلار به ازای هر دلار

۳. ویل فرل: ۶.۸۰ دلار به ازای هر دلار

۴. لیام نیسون: ۷.۸۰ دلار به ازای هر دلار

۵. ویل اسمیت: ۸.۶۰ دلار به ازای هر دلار

۶. کریستین بیل: ۹.۲۰ دلار به ازای هر دلار

۷. چنینگ تیتوم: ۱۰.۸۰ دلار به ازای هر دلار

۸. برد پیت: ۱۲ دلار به ازای هر دلار

۹. بن افلک: ۱۲.۳۰ دلار به ازای هر دلار

۱۰. تام کروز: ۱۳.۶۰ دلار به ازای هر دلار