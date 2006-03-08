يكي از معتبرترين حوزه هاي علميه لرستان تنها با توكل اداره مي شود!

حجت الاسلام "هادي نجفي" در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: فعاليت حوزه علميه "مهدويه" از سال 61 آغاز شده و هم اكنون رياست آن با امام جمعه شهر بوده و داراي 32طلبه است، كه روزانه 12 كلاس در 4 مدرس آن برگزار مي شود و طلاب در آن پايه هاي يك تا 5 حوزه را مي گذرانند.

وي با اشاره به اينكه در طول دو سال گذشته فعاليتهاي بسيار خوبي در اين حوزه انجام شده است گفت: در سال گذشته، كتابخانه با حدود 3 هزار جلد در اين كتابخانه تاسيس شده است ، همچنين بانك اطلاعات نرم افزاري اين حوزه نيز در چند ماه گذشته فعاليت خود را آغاز كرد و تجهيز آشپزخانه نيز انجام شده است ، اگرچه تمامي اين كوششها، نيازمند حمايت براي تكميل است.

"نجفي" گفت: اين حوزه يكي از معتبرترين حوزه هاي علميه استان است به طوري كه هم اكنون برخي طلاب از مركز استان و شهرهاي ديگر، در اين مدرسه مشغول به تحصيل هستند و در سال آينده نيز 30 نفر به طلاب اين مدرسه اضافه خواهند شد، ولي مشكلات مختلفي نيز براي اداره اين مدرسه وجود دارد به طوري كه براي انجام برخي از كارها تنها با توكل انجام مي شود!.

وي افزود: فضاي آموزشي اندك، كمبود حجره هاي طلاب ، ايچاد مسكن براي اساتيد كه الان غالبا مستاجر هستند از مهمترين مشكلات اين مدرسه است كه اميدواريم بتوانيم با ساخت مكان هاي مورد نياز در زمين متعلق به اين حوزه اين مشكلات را برطرف شود.

"نجفي" گفت: اكنون در حجره ها بخاري گازسوز است، درحالي كه تمامي حجره ها داراي شوفاژ بوده و حتي محيط موتورخانه نيز آماده است اما امكان پرداخت هزينه هاي نصب و راه اندازي مقدور نيست. افزايش كادر اداري و خدماتي نيز از نيازهاي ضروري اين حوزه است كه اميدواريم اين مشكلات به زودي برطرف شود.