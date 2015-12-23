قوانین جدید درباره وضعیت موسیقی در دانشگاهها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۸۸ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
این جلسه به ادامه بررسی دستورالعمل اجرایی برنامههای موسیقایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اختصاص داشت.
در ادامه جلسه، اعضاء بر ضابطهمند بودن برخورد با تخلفات احتمالی در زمینه فعالیتهای موسیقایی در دانشگاهها تأکید کردند و خواستار توجه به جنبههای اثباتی و روشن شدن مصادیق فعالیتهای مجاز در این زمینه شدند.
اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی همچنین مقرر کردند آموزش موسیقی با رعایت جوانب قانونی، صرفاً در رشتههایی که در سرفصل درسی آنها است، انجام پذیرد.
همچنین تصمیم گرفته شد تا در زمینه دعوت از گروههای موسیقی، اولویت با دعوت از گروههای موسیقی داخل دستگاه باشد.
در پایان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها گفت: در جلسهای با حضور وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد تا آئیننامه برگزاری اردوهای دانشجویی به منظور رفع برخی از خلاءها و کاستیها مورد بازنگری قرار گیرد.
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