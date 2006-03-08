اجاره اماكن ورزشي با نرخ توافقي فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند "ي" تبصره 16 در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه هاي بعدي آن، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكان هاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب در آمد عمومي موضوع رديف 130301 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

همچنين بر اساس بند الحاقي « 1 » به تبصره 16 در اجراي بند « م » ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاه هاي ملي و استاني موضوع ماده (160) قانون مزبور و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات و شركت هاي وابسته و تابع آن ها كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند، اجازه داده مي شود امكانات و فضاهاي مناسب خود را براي اجراي برنامه هاي هنري، فرهنگي و ورزشي به قيمت تمام شده در اختيار بخش غير دولتي متقاضي قرار دهند وجوه دريافتي از اين محل به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 130301 قسمت سوم اين قانون براي هر دستگاه واريز مي گردد.

همچنين آئين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه هاي ذي ربط به تصويب هيات وزيران مي رسد.