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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

معرفی آثار مسابقه هفت بخش ششمین جشنواره فیلم «عمار»

معرفی آثار مسابقه هفت بخش ششمین جشنواره فیلم «عمار»

دبیرخانه جشنواره فیلم «عمار» اسامی آثار راه یافته به هفت بخش این جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فیلم «عمار» اسامی آثار راه یافته به بخش‌های نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلم ما، پوستر فیلم، تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی، لوح نگار و نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی در ششمین جشنواره مردمی «عمار» را اعلام و به زودی آثار بخش مسابقه اصلی را معرفی خواهد کرد.

برگزیده آثار این ۷ بخش هم اکنون در حال داوری است و قرار است در افتتاحیه این دوره از جشنواره مردمی فیلم «عمار» معرفی و تقدیر شوند.

براساس اعلام دبیرخانه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» از میان ۲۲۲ اثر رسیده به بخش «نماهنگ» ۳۰ اثر، از میان ۲۷ اثر رسیده به بخش «برنامه تلویزیونی» ۸ اثر، از میان ۲۷۰ اثر به بخش «فیلم ما» ۳۶ اثر، از میان ۱۳۲ اثر رسیده به بخش «پوستر فیلم» ۱۱ اثر، از میان ۱۵۲ اثر رسیده به بخش «تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی» ۱۳ اثر، از میان ۲۲ اثر رسیده به بخش «لوح نگار» ۷ اثر، از میان ۶۲ اثر رسیده به بخش «نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی » ۲۳ اثر به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، اسامی آثار راه یافته به بخش اصلی جشنواره شامل مسابقه «داستانی»، «مستند» و «انیمیشن» نیز طی روزهای آینده اطلاع رسانی می‌شود.

آثار راه یافته به بخش مسابقه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»

پوستر فیلم:

اسیر در زنجیر دروغ/ اسماعیل چشرخ

تکلیف/ مهدی بادیه پیما

جاده تباهی    / یاسرطالبی

جیره/ مهدی همتیان

چالش سطل آب و یخ/ اسماعیل چشرخ

خاکستر و برف/ امین دایی

رنگ و نارنگ/ اسماعیل چشرخ

 فردای فردای فردا/ مهناز انصاری

قهرمان خانه ما/ مهدی بادیه پیما

گزارش یک عملیات/ مهدی بادیه پیما

وام اهلی/ محمد اسفندیاری

تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی:

ایرانی های مرتد / حمید عبداله زاده

مستند صالح آباد / میثم کریمی

چند قطره خون / میثم کریمی

راه ۶۱ / میثم کریمی

قاصدک / محمد حسن زمان وزیری

چشم در برابر چشم / میثم کریمی

خاکستر و برف / نقی نعمتی

خواب سوم / مجتبی داروغه زاده

داستانی دیگر درباره خیر و شر / محمد سعید غدیریان

دختر شینا / محمدباقر مفیدی کیا

شهدای ترور / ایمان گودرزی

فردای فردای فردا / مهران دوستی

فرزند سیا / ایمان گودرزی

لوح نگار:

انتخابات ۹۴/مجید خانی زاده

بررسی ادعای تقلب در انتخابات ۸۸/ محسن کریمی آذر

پروازی به مقصد آسمان/ محمد فرزانه یگانه

توهم رضاخانی/ محمد فرزانه یگانه

جنگ نرم/ مجید خانی زاده

دستاوردها و کاربردهای فناوری هسته ای/مهدی قاسمی خوئی

دلتافورس/احسان صفرزاده

نقد:

۹ دلیل خوب بودن سریال دونگ‌یی / علی اللهیاری

خانه سبز؛ از هستی‌شناسی فانتزی تا اعوجاج هویتی / علی اللهیاری

درباره فیلم بین ستاره‌ای اثر نولان / علی اللهیاری

سفر به موگادیشو؛ مستندی برای بی‌بی‌سی که افق پخش کرد / علی اللهیاری

سینما و سبک زندگی / حسین بابایی

ندای رحمت برای جهانیان / مصطفی سید آبادی

فيلم نوح / مصطفی سیدآبادی

نقدی بر فیلم چ، ابراهیم حاتمی کیا / اکرم ناظمی

مقاله:

اقتصاد مقاومتی / رضا دمیرچی

بررسی شخصیت‌پردازی زن در سینمای دفاع مقدس با مطالعه موردی فیلم آخرین مهلت / فاطمه احمدی

جنگ نرم در شاهنامه / هنگامه قاسمی

حضور و پیدایی عالم غیب در سینمای دفاع مقدس (دیده بان و مهاجر) / حمید تلخابی

سینما در عصر ظهور / راضیه سادات مدرس

نقش عبودیت در رئالیزم دینی / مجید حسینی نصر

هنر در قرآن / اکرم ناظمی

پژوهش سینمایی:

اهداف هالیوود  در گسترش تروریسم و نقش سینمای انقلاب اسلامی در مقابله با آن / رضا اسماعیل زاده

بازنمایی روحانیت در سریال پرده‌نشین / محمدجواد کربلایی

پدیدارشناسی: تصویر اسلام در سینمای غرب / جواد امین خندقی

تاثیر جهان‌بینی درام نویس بر عناصر درام با نگاه ویژه به عنصر انتخاب در شرایط بحران شخصیت دراماتیک / میلاد فلاح

جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم: با تأکید بر دیدگاه میانه‌رو / جواد امین خندقی

سینمای سیاسی، سیاست سینمایی / جواد امین خندقی

سینمای متعهد و فرهنگ ناب اسلامی / محمد اسماعیل زاده

شبکه نمایش خانگی به مثابه رسانه آلترناتیو / مهدی خلیلی

فیلم ما:

 ... دگر عضوها را نماند قرار/ سعید ارغیانی

اتحاد برای پیروزی/ مهدی رضاخانی   

اجرای میدانی گزینه های روی میز/ محمد سلطان زاده

اکران در شهر امام حسن مجتبی (ع)/ حمید صالحی

اکران مسجد ما/ علی سلطانی

انتخاب/ مهین دخت حسنخانی

آقا جعفر/ سهیل جعفری

با اجازه/ محمد صالحی

برادرانه/ سپیده شراهی

به دیدار آشنا/ حمیدرضا ایوب میگونی

به سادگی یک عبور/ حمیدرضا ایوب میگونی

 به یاد ماندنی/ ایوب حسین سنگی

پرگار/ فرزاد بیات

تکاتف/ امیر حیدری

چماق و هویج/ محمد حسین سلیمیان

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس/ علی معصومی

رومیزی/ سید محمد علی محمودی

روی خط تحریم/ نوید رضاخانی

سبک زندگی/ اکرم ناظمی

شمع و پروانه/ هنگامه امیرپور

عامل مشترک/ مسعود دهنوی

عکس های یادگاری/ بهاره منصوری

العلم سلطان/ محمد سعیدی

قهرمان واقعی/ اسما قنبرزادگان

کانون فرهنگی هنری امام کاظم علیه السلام/ كمال حسني

کیک زرد /سید مرتضی رضوی

گنجینه عمار/ حمید صالحی

 ما عاشق مبارزه با صهیونیستها هستیم/ ایوب حسین سنگی

مذاکرات/ مرتضی حسینی صفا

مرز نور/ حسن حيدرپور

نظام/ کامبیز منصوری

نماز قربة الا الله/ امیرحسین صادقی

و ... مادر/ رضا مهاجری

وظیفه خصوصی/ حامد علیزاده

هسته‌ای در دانشگاه/ علی سلطانی

یک خاطره/ خدیجه اسلامی

برنامه تلویزیونی:

بگو بخند/ سیدعلی طباطبایی نژاد

ثریا/ محسن مقصودی

چشمان پرتوان/ محمد براتی

روایت عشق (ضرورت مستندسازی اربعین) / محمدصادق جعفری

سرزمین بهار۲/ ایرج عباسی

سوگ در قفس/ محمد براتی

لبیک در گذر تاریخ/ امیر حیدری

مهربانو/ محسن سوهانی

نماهنگ:

اشک آینه/ وحید امینی

انرژی سبز/ محمد ملانژاد طالشی

ایستاده بر موج/ محمدرضا رضائیان

آغاز جدید اوباما/ مرتضی نمازی اصفهانی

آغوش امن/ علی طادی

آوای ماندگار/ سید پرویز شجاعی

آیینه روی خمینی/ وحید امینی

باران عشق/ مهدی عبدی

بارکد / مجید بزرگ زاده

بارون بمب/ حسین و محمد بوشهری

بانوی بارانی/ احمدرضا داوری

پدر/ علیرضا نصیری

تک فرزندی/ محمدحسن فلاح

جاشوی بی پروا/ میثم کریمی

چرا هسته‌ای/ مجید رستگار

حب الحسین/ محمد صمصامی

خطوط قرمز رهبری/ میثم کریمی

دولت کاریکاتور/ محمد اولاد

شبیه افسانه ها/ محمدرضا رضائیان

قصه عاشقان/ یزدان کیانی

لبیک/ حسین و محمد بوشهری

ما دلاوران کشوریم.../مصطفی ملاحسینی اردکانی

ماه نیزه ها/ محمود بابایی

مرگ = آمریکا/ حسین و محمد بوشهری

من کالای ایرانی را انتخاب می کنم/ محمد رضوانی پور

من نگرانم/ محسن پـورمحی آبـادی

مهربانو/ مصطفي هيودي

می کشیم/ سید مهران علوی

وطنم/ سید محمدرضا علوی

یمانیون/ مهدی مطهر

کد مطلب 3007634
محیا رضایی کلانتری

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