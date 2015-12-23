واکنش دارالفتوای مصر به تحریم جشن میلاد پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الیوم السابع نوشت: مرکز رصد فتوا‌های تکفیری وابسته به دارالفتوای مصر در واکنش به فتوای سلفی‌ها مبنی بر حرام بودن جشن میلاد مبارک پیامبر اسلام(ص) اعلام کرد که «جشن گرفتن در این روز حرام نیست».

این مرکز تأکیدکرد: جشن گرفتن به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) از نظر شرعی شرعی جایز و یکی از بهترین اعمال است، زیرا بیانگر عشق و محبت به پیامبر(ص) و این محبت از اصول و مبانی ایمان است.



مرکز رصد فتواهای تکفیری همچنین اعلام کرد: همه علمای مسلمان از قرن چهارم هجری تاکنون بر مشروعیت جشن گرفتن میلاد باسعادت پیامبر(ص) اجماع نظر دارند و حتی جمعی از علما و فقها آن را مستحب می‌دانند.



شیخ سعید عبدالعظیم، ‌از رهبران سلفی‌ مصر، اخیرا فتوایی مبنی بر حرام دانستن جشن میلاد نبی اکرم(ص) صادرکرده و مدعی شده که جشن گرفتن در روز میلاد پیامبر(ص) بدعت و گمراهی است!