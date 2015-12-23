توافق نیروهای ارتش هند و پاکستان بر عدم نقض آتش بس در مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سچ نیوز»، فرماندگان هنگ مرزی هند و پاکستان با هم دیدار کردند. در این دیدار دو طرف موافقت کردند با احترام به صلح و آشتی و ایجاد ارتباطات دو جانبه، با رعایت حفظ آرامش در خطوط مرزی بین دو کشور آتش بس موجود را نقض نکنند.

دو طرف فضای این مذاکرات مثبت و سازنده ارزیابی کردند و موافقت کردند اعتماد بوجود آمده بین فرماندهان هنگ مرزی هند و پاکستان را در دیدارهای گذشته همچنان حفظ کنند. علاوه بر این دو طرف توافق کردند که با عدم نقض آتش بس به حریم هوایی دوجانبه احترام بگذارند. از ساخت و ساز در نزدیک خطوط مرزی جلوگیری کنند و اجازه دهند افرادی که سهواً از خطوط مرزی رد می شوند دوباره به کشور خود بازگردند.

لازم به ذکر است در سال جاری در مرزهای هند و پاکستان درگیرهایی بوجود آمد و در آن تعدادی از نظامیان و مردم دو طرف کشته یا زخمی شدند. دولت پاکستان چندین بار این درگیریهای مرزی را به سازمان ملل و آمریکا گزارش داد. اما سازمانهای بین المللی بر این باورند که دو طرف باید مسایل دوجانبه را از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل نمایند. بعد از سفر «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند به اسلام آباد بر روی مذاکرات جامع بین دو کشور موافقت صورت گرفت.