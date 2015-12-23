رنج خواهران طلبه از فقر غذایی/ ممنوعیت تبلیغات کاندیداها در حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی روز چهارشنبه در افتتاحیه نشست فصلی مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران کشور، حوزه علمیه را امانت مهمی دانست که در دست متولیان و مسئولان قرار دارد و اظهار داشت: نباید حتی یک لحظه از وظایف خود در حوزه غفلت کنیم و باید از این امانت محافظت کنیم.
وی به نقش توسعه حوزههای علمیه خواهران در کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: گزارشهایی که از استانها به دست ما میرسد این تاثیر را نشان میدهد.
حجتالاسلام جمشیدی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۸۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور، تاکید کرد که تمامی این مدارس در ارتقای فرهنگ دینی و بومی تاثیرگذار هستند.
به گفته مدیر حوزههای علمیه خواهران، با وجود اینکه حمایت بسیار کمی از خواهران طلبه میشود ولی این طلبهها در حال انجام فعالیتهای گسترده فرهنگی هستند.
این عضو جامعه مدرسین به مشکلات کشور اشاره کرد و افزود: حوزههای علمیه خواهران همانند دیگر بخشهای کشور متاثر از مشکلات کشور هستند، بنابراین برطرف شدن مشکلات حوزهها فقط با نگاه به ستاد مرکزی انجام نمیشود، بلکه باید از ظرفیتهای حوزههای استانی در این مسیر بهره برد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، پاسخگویی به تمامی نیازها را مهمترین و اولین مطالبه از حوزههای استانی برشمرد و اضافه کرد: البته برخی از مدارس علمیه توانایی پاسخگویی به مشکلات اصلی طلاب خود را ندارند و بسیاری از بانوان طلبه ما از فقر غذایی رنج میبرند.
حجتالاسلام جمشیدی از تلاش مسئولان حوزههای علمیه خواهران در سازماندهی و سازماندهی حرکت حوزههای علمیه خبر داد و خواستار مشارکت بیشتر مدیران استانی شد.
منع تبلیغات کاندیداهای انتخابات در حوزه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش رو اشاره کرد و در مورد نقش حوزههای علمیه خواهران در این انتخابات اظهار داشت: ورود ما به انتخابات، روشن است و هیچ یک از حوزههای علمیه، ستاد یک نامزد انتخاباتی نخواهند بود و اجازهای برای استفاده از امکانات مدارس علمیه برای تبلیغ کاندیداها نخواهیم داد.
به گفته حجتالاسلام جمشیدی، رسالت و وظیفه مدارس علمیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان شاخصههای کاندیداهای اصلح طبق معیارهای مقام معظم رهبری و تشویق مردم به حضور باشکوه در انتخابات است.
وی مجلس خبرگان رهبری یکی از نهادهای حساس انقلاب دانست و افزود: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظر بزرگان حوزههای علمیه و جامعه مدرسین برای ما مهم است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: خود مدارس علمیه ستاد هیچ کاندیدای انتخابات نخواهد بود و هیچ گونه تبلیغی برای نامزدهای انتخاباتی نخواهند داشت.
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