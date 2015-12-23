به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، سید محسن حبیبی در نشست شهروندی و زیبایی‌شناسی شهری، بهسازی و نوسازی شهری در كلانشهرها با تشریح جزئیات زیبایی‌شناسی شهری اظهار كرد: شهر به كیفیت آن شناخته می‌شود كه با سه علم زیست سرزمینی، دانش محیط زیست، اقلیم و طبیعت و دانش فناوری زمانه تلفیق شده است.

وی افزود: آمیخته شدن هنر معماری و شهرسازی، این دانش را به شهرسازان و معماران می‌دهد كه در هر دوره حرفي نو بزنند و این موضوع نوسازی و بازسازی شهرها را به همراه دارد.

استاد دانشگاه تهران تصریح كرد: در شهرسازی در حال نوآوری هستیم اما این چگونگی نگاه و تصویر از شهر در خیابان‌ها اهمیت دارد، چنانكه در خیابان چهارباغ اصفهان با همین نوآوری خیابان مواجه هستیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح نمودهای شهری پرداخت و گفت: پیكره، سیما، چهره و نیم‌رخ از مهمترین نمودهای شهری هستند كه هر كدام از آنها تعریفی دارد و شهرها بر اساس این تعریف‌ها سنجیده می‌شوند.

حبیبی پیكره را دورنمایی از شهر، سیمای شهر را زشتی و زیبایی شهر، كیفیت بصری فضا، بنا و عناصر موجود در فضا را چهره و دورنمایی از كالبد شهری عنوان كرد.

وی با اشاره به عوامل طبیعی بر خط آسمان كه در شرایط طبیعی یك شهر سالم قابل مشاهده است، بیان كرد: در سیمای شهر الگوی بلوك‌ها، شبكه ارتباطی و استخوان‌بندی اصلی شهر و در چهره فضا، جداره‌ها، كف و مبلمان شهری و در نیم‌رخ عوامل غیربصری و مردم و فعالیت‌های آنها نقش مهمی در شكل دادن یك شهر دارند.