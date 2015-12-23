بخش تجسمی جایزه مصطفی (ص) در خانه هنرمندان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش ویژه تجسمی جایزه مصطفی (ص) به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، سه شنبه اول دی با حضور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس و دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) در نگارخانه «تابستان» خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
در این نمایشگاه پوسترها و عکسهایی از هنرمندانی چون ابراهیم حقیقی، کورش پارسانژاد، فرزاد ادیبی، ساعد نیک ذات، محسن راستانی و تعدادی دیگر از هنرمندان با موضوع نقش علم و فناوری در زندگی بشریت به نمایش درآمده است.
مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، درباره لزوم حضور بخش تجسمی در این جایزه، گفت: ما در حوزه پیشرفتهای علم و فناوری کشورهای اسلامی یا مسلمانان در سطح جهان، کمتر شاهد انعکاس فعالیتهای آنها در سطح رسانهها هستیم و وقتی در بخشهای مختلف جستجو میکنیم کمتر ردپای فعالیتهای علمی دانشمندان اسلامی مخصوصا در دهههای اخیر را میتوانیم پیدا کنیم.
وی سپس افزود: با این نگاه که بتوانیم گوشه بسیار کوچکی از فعالیتهای دانشمندان جهان اسلام را در ابعاد هنری به تصویر بکشیم، اقدام به برپایی نمایشگاه تجسمی جایزه مصطفی(ص) کردیم تا بتوانیم انشااله خروجیهای این نمایشگاه را در رسانهها منتشر کنیم و فتح بابی شود برای اینکه هنرمندان چه در ایران چه در دیگر کشورهای اسلامی، توجه بیشتری به حوزه علم و فناوری داشته باشند و کمک کنند که این پیشرفتها در قالب هنر به تصویر کشیده شود و هر چه بیشتر در سطح جهانی منتشر شود.
هانیه حیدری، محمود آراستهنسب، حسام بیکمحمدی، نوید صالحفکر، محمدرضا حافظی، ریحانه علایی و نصیر بشیری در بخش ورکشاپ؛ زهره صدرینژاد، علی بیات، بیتا ریحانی، سعید عامری، ارشاد فتاحیان، رضا عزیزی، حامد جابرها، حسن غفاری در بخش عکس و علیرضا نبیی، بهاره خباز، بهزاد متبحری، هما دلورای، نغمه فلور ذبیحی، احسان رضوانی، پدرام حربی، تهمتن امینیان، امیرحسین قوچیبیک، بهراد جوانبخت در بخش پوستر، از دیگر شرکتکنندگان در این نمایشگاه هستند. این در حالی است که هنرمندانی از ترکیه، لبنان، سوئد نیز از کشورهای دیگر در بخش عکس حضور دارند.
جایزه مصطفی(ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یکبار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اعطا میشود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام و به دلیل تاکید بسیار آن حضرت به علمآموزی، به نام یکی از القاب ایشان، مصطفی، به معنای برگزیده نامگذاری شده است. هدف از اعطای جایزه مصطفی(ص) ترویج و تشویق علمآموزی و پژوهش در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) است. این جایزه توسط پارک فناوری پردیس جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
این نمایشگاه تا هفتم دی ادامه خواهند داشت و علاقهمندان میتوانند برای دیدن آثار همهروزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
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