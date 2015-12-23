به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگاران گفت: این طرح با تشکیل چندین اکیپ متشکل از نیروهای ستادی و امورآب و فاضلاب شهر یاسوج از امروز آغاز شد.

وی افزود: در کنار این، بخشودگی جرائم انشعابات غیرمجاز فاضلاب شهر یاسوج به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب نیز انجام می شود.

وی بیان کرد: کلیه ساکنین شهر یاسوج که در خیابان آنها شبکه فاضلاب اجرا شده و تا کنون موفق به اخذ امتیاز فاضلاب نشده اند، چنانچه تا پایان دی ماه سال جاری اقدام به خرید انشعاب کنند، تمامی جرائم نصب انشعاب غیرمجاز و هزینه‌های دفع فاضلاب سال‌های گذشته مشمول بخشودگی خواهد شد.

قلندری تاکید کرد: بر اساس آئین‌نامه عملیاتی شرکت آب و فاضلاب و سایر قوانین مربوطه، انشعاب آب افرادی که در این زمینه همکاری نکنند قطع خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: چنانچه افرادی در زمینه ساماندهی انشعابات غیرمجاز فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب همکاری نکنند، علاوه بر اخذ هزینه‌های انشعاب فاضلاب، مشمول کلیه جرائم مربوطه و هزینه دفع فاضلاب سال‌های گذشته خواهند شد.

قلندری از شهروندان یاسوجی خواست از فرصت ویژه‌ای که آب و فاضلاب در اختیار آنها قرار داده استفاده کنند تا علاوه بر اینکه خود را در بالا بردن سطح بهداشت عمومی سهیم می کنند متحمل هزینه جریمه و قطع انشعاب آب نشوند.