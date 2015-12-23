به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد جاسمی چهارشنبه در حاشیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: کمیته‌های جانبی این دوره از مسابقات متشکل از کارگروه محافل انس با قرآن کریم و نمایشگاه هایی با محتویات فرهنگی و آموزشی است که در محل مسابقات مجتمع فرهنگی بعثت و تالار انتظار آزادگان ارائه محصولات قرآنی دارند.

وی افزود: استقبال خوبی از نمایشگاه های جانبی مسابقات به ویژه غرفه های عفاف و حجاب از سوی مدعوین و متسابقین صورت گرفته و در این راستا بازتاب مناسبی نیز در تبلیغ و ترویج فرهنگی قرآنی داشته است.

حجت الاسلام جاسمی محل احداث این نمایشگاه‌ها را مجتمع فرهنگی بعثت و تالار انتظار دانست و ابراز داشت: محصولات فرهنگی و مذهبی از جمله کتب نفیس قرآنی و آثار ارزشمند آیت الله نجومی چهره ماندگار کرمانشاه، قلم هوشمند قرآنی به همراه تجهیزات مناسب جهت فعالیت قرآنی در این غرفه ها عرضه می شود.

این مسئول ادامه داد: همچنین در این مسابقات باغ قرآنی ویژه کودکان تدارک دیده شده که با برگزاری مسابقات توسط مربیان قرآنی و اهدا جوایز به این آینده سازان کشور گامی در پیشبرد استعدادیابی و تشویق نخبگان آینده کشوری برداشته شود.

مسئول کمیته جانبی سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تصریح کرد: با توجه به اینکه در برگزاری این محافل به عنوان مسئول به خدمات رسانی مناسب به مشتاقان قرآنی فعالیت داریم از قبل تدبیری اندیشده شده که ۷۰ محفل قرآنی ایجاد شود اما با توجه به استقبال ها از سوی مردم به تعداد ۹۰ محفل رسید.

وی اظهار داشت: در این راستا نیز ۳۴ کارگاه آموزشی در ۸ شهرستان دایر شده که با حضور اساتید بین المللی و قاریان برجسته قرآنی به مدت ۶ روز با موضوعات متنوع فرهنگی قرآن از جمله «هر مادر ایرانی یک معلم قرآنی»، روش های نوین حفظ قرآن، تفسیر قرآن و مهارت های زندگی برگزار شده است.