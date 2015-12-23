دهمین نمایشگاه گروهی انجمن کاریکاتور کرمانشاه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه گروهی انجمن کاریکاتور کرمانشاه ظهر امروز چهارشنبه و با حضور ابراهیم رحیمی زنگنه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، علی سرمد، سرپرست آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه و جمعی از مسئولین و هنرمندان در محل نگارخانه کلهر مجتمع فرهنگی- هنری شهید آوینی برپا شد.

رئیس انجمن کاریکاتور کرمانشاه در حاشیه برپایی نمایشگاه مذکور و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۵۰ اثر ازهنرمندان کاریکاتوریست انجمن کاریکاتور کرمانشاه با موضوع آب و بحران آن به نمایش در آمده است.

حمیدقالیجاری افزود: آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه مذکور مربوط به ۷ هنرمند این انجمن به اسامی، سامان احمدی، الهام خوش انجام، محمدرسول گودینی، راضیه رازقی، حمید قالیجاری، طیبه خلیلی مهر و الهام خلیلی مهر است.

وی هدف از برپایی نمایشگاه فوق را ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب عنوان کرد و افزود: نمایشگاه فوق به سفارش شرکت آبفا شهری استان کرمانشاه و با همکاری انجمن کاریکاتور کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برپا شده است تا بتوان از این طریق فرهنگ صحیح مصرف آب به عنوان یک منبع و انرژی محدود را در بین آحاد جامعه ترویج داد.

رئیس انجمن کاریکاتور کرمانشاه زمان برپایی نمایشگاه مذکور را از امروز دوم دی ماه تا هشتم دی ماه به مدت یک هفته اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر در محل نمایشگاه حاضر شده و از آثار به نمایش در آمده بازدید به عمل آورند.

وی هم چنین از برگزاری یک ورکشاپ یک روزه برای علاقه مندان و بازدیدکنندگان در محل برگزاری نمایشگاه خبرداد و افزود: طی این ورکشاپ علاقه مندان می توانند با موضوع نمایشگاه آثار کاریکاتوری طراحی کنند.

قالیجاری ادامه داد: پس از طراحی آثار در این ورکشاپ یکروزه آثار توسط داوران ارزیابی شده و براساس کیفیت آثار تولیدی از سوی انجمن کاریکاتور کرمانشاه به ۵ نفر برتر هر کدام ۲۰۰ هزارتومان هدیه نقدی اهدا می شود.