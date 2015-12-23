سرهنگ سید رحمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد کلاهبردار با ارسال پیامک اغواکننده در خصوص در اختیار داشتن سکههای زیرخاکی عتیقه از سادگی برخی افراد سوءاستفاده و از آنان کلاهبرداری میکنند.
وی افزود: کلاهبرداران عموماً خود را فردی چوپان معرفی و عنوان میکنند که سکهها را بهصورت اتفاقی پیدا کرده و از این طریق برخی افراد سادهاندیش را به دام میاندازند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با هشدار به شهروندان بیان کرد: افراد بزهکار با شگردهای خاص خود تعداد زیادی سکههای تقلبی بیارزش را به برخی از افراد سادهاندیش به فروش میرسانند.
موسوی بیان کرد: شهروندان باید هشدارهای پلیس را در این خصوص جدی بگیرند تا طعمه افراد سودجو و کلاهبردار قرار نگیرند.
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