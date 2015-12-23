وحدت نخستین ضرورت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسمی که به متاسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت در جامعه المصطفی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: پیامبر اسلام عامل وحدت میان مسلمانان بود و بسیاری از مسائل را پوشاند تا این وحدت حفظ شود.

وی افزود: امروزه آگاهان، مسئولان و دلسوزان امت اسلامی نباید از این خط، تخطی کنند زیرا در این صورت منحرف خواهند شد.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر اختلافی میان مسلمانان است، باید درون خودمان باشد تا دشمن سو استفاده نکند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: ما مسلمانان باید افتخار کنیم که تابع پیامبر بزرگ خدا هستیم و یکی از بزرگ ترین نشانه های پیامبر، خاتمیت بوده و پس از او دیگر پیامبری نیامد.

وی تشکیل کنگره جهانی اسلام را ضروری دانست و گفت: علمای جهان اسلام باید با یکدیگر بحث علمی کنند و نباید کاری کنیم تا شکاف های میان مسلمانان زیاد شود.

به گفته وی، دشمنان اسلام برای مسلمانان دام گسترده اند و نباید راهی برای سو استفاده آن‌ها بگذاریم.