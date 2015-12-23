۲ نفر در تصادفات خوزستان فوت کردند/ ۷ نفر مصدوم شدند

رئیس فوریت‌های پزشکی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۵۵ دقیقه ۲۹ آذر، یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر پنج جاده نفت سفید به هفتکل، واژگون شد. متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

شهریار میرخشتی افزود: ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه روز گذشته نیز یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر پنج محور دهدز به ایذه برخورد کرد. هرچند که این حادثه تلفات جانی نداشته ولی متأسفانه در این تصادف چهار نفر مصدوم شد.

وی عنوان کرد: ساعت هفت و پنج دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید به یک دستگاه خودروی وانت پیکان در کیلومتر ۲۰ محور خرمشهر به اهواز برخورد کرد. متأسفانه در این تصادف یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند.