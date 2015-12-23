مانور مشترک امداد ونجات نیروی دریایی ارتش ایران وعمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین آزاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای افزایش روابط نظامی و همکاری ایران و عمان، رزمایش مشترک امداد و نجات در آبهای خلیج فارس برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این عملیات یگانهای مشترک دریایی و پروازی نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش عمان شرکت می کنند.

آزاد اظهار داشت: در این مانور، کشتی دچار حادثه مي‌شود و پس از اعلام به مرکز عملیات، یگان های امداد و نجات حاضر در مانور در کمترین زمان به کشتی حادثه دیده نزدیک و پس از انجام عملیات های اطفا حریق و نجات سرنشینان شناور، یگان پروازی با حضور در محل مانور مجروحان احتمالی را به خشکی منتقل می کند.

فرمانده نیروی دریایی منطقه یکم ارتش خاطرنشان کرد: در این مانور ناوشکن الوند، ناو لاوان، ناو موشک انداز رستمی، دو فروند بالگرد، هواناو، دو فروند یدک کش، یگان های تندرو نیروی دریایی سپاه، یدک کش سپاه، کشتی امداد و نجات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شناورهای امداد و نجات و ناوچه های عمانی در رزمایش شرکت دارند.

وی با تاکید بر افزایش روابط نظامی میان دو کشور ایران و عمان و برگزاری رزمایشهای مشترک نظامی و امداد و نجات بیان داشت: تجربه بیش از یک دهه نشان می دهد تعامل کشورهای منطقه ضامن امنیت کشورهای منطقه و تضمین ایمنی دریانوردی و سلامتی دریانوردان است.

آزاد خاطرنشان کرد: تجربه نیروی دریایی ارتش برگرفته از هشت سال دفاع مقدس است، هیچ نیروی دریایی به غیر از ایران نتوانسته است در درگیری با دزدان دریایی بدون تلفات دو طرف آزادسازی کشتی و دستگیری دزدان دریایی را داشته باشد.