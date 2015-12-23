به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران، این نمایشگاه در ۱۴ سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران فعالیت خود را آغاز کرده و متراژ داخلی این نمایشگاه ۱۵ هزار متر و بخش خارجی آن، ۲ هزار مترمربع است، همچنین حدود ۳۰۰ مترمربع محوطه باز در اختیار نمایشگاه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، امسال نسبت به سال گذشته در نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی ۲۰ درصد افزایش فضا وجود دارد و این در حالی است که امسال نسبت به سال گذشته ۳۴ هزار متر مربع فضای متقاضی بودند، به همین دلیل امسال نسبت به سال گذشته سالن‌های شماره ۶، ۷ و ۲۷ نیز به سالن‌های نمایشگاه اضافه شده‌اند.

همچنین در بخش خارجی و بین‌الملل نمایشگاه نیز نمایندگانی از کشورهای آلمان، چین، دانمارک، کره، ژاپن، ایتالیا، سوئد، اتریش، فنلاند، ترکیه، فرانسه، اسپانیا، تایوان، تایلند، هند، سنگاپور، سوئیس و برزیل حضور دارند.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران از ۲ تا ۵ دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایگاه های بین المللی تهران برپا است.