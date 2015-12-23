به گزارش خبرنگار مهر، پریموس اشترانکار سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری کوهستان در نشست خبری خود که امروز چهارشنبه در محل فدراسیون برگزار شد، اظهارداشت: خیلی خوشحالم که به ایران دعوت شدم، من اینجا را مثل خانه خودم میبینم و خیلی هیجانزده هستم. از سال ۱۹۹۳ در دوچرخهسواری و در رشته کراسکانتری فعالیت دارم و تحصیلات دانشگاهیام نیز در رشته تربیتبدنی بود، همچنین سابقه طولانی در مدیریت دارم. با تمام وجودم این رشته را دوست دارم و در حال حاضر نیز در رشته کوهستان مشغول به فعالیت هستم و خودم از قهرمانان این رشتهام.
وی افزود: تلاش و راه من برای کسب بهترین نتیجه این است که همه تجربیات و دانشم را با دوچرخهسواران تقسیم کنم و چند روز گذشته اردوی تیم ملی را برگزار کردیم و تعداد زیادی ورزشکار در بخش کراسکانتری مورد تست و آزمون قرار گرفتند تا بتوانیم بهترین استعدادها را انتخاب کنیم و در حال حاضر نیز ورزشکاران رشته دانهیل در آکادمی در حال تست زدن هستند.
اشترانکار در خصوص سطح رکابزنان ایرانی عنوان کرد: به نظرم بتوانم یک ماهونیم دیگر در این خصوص اظهارنظر کنم. من هنوز شرایط حضور دوچرخهسواران در مسابقات را ندیدهام، ولی به هر حال آنچه که انتظار اولیه من در این رشته بود، بسیار خوب و مثبت ارزیابی میشود. ایران استعدادهای خیلی خوبی دارد و امیدوارم بتوانند در این رشته به نتایج خوبی برسند.
سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری کوهستان تصریح کرد: اطلاعات اولیه را در مورد دوچرخهسواری ایران کسب کردهام، البته دوچرخهسواری کوهستان در همه جای دنیا تقریبا مثل هم است، ولی به هر حال آنچه در ایران اتفاق خواهد افتاد، مثبت برآورد میشود. من در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ مربی تیم ملی اسلوونی بودم و در این مدت ۴ سال دو مقام قهرمانی جهان کسب کردم. تانیا ژاکل در رده جوانان در رشته کراسکانتری قهرمان جهان شد و در سال ۲۰۰۸ نیز در بخش امید به این موفقیت رسید. سال گذشته هم مربی لیتوانی بودم و توانستیم در رده کراسکانتری دو نفر در سطح برتر دنیا داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سئوال که سطح امکانات دوچرخهسواری ایران را چطور دیدید، عنوان کرد: در قدم اول خیلی خوشحال و هیجانزده شدم که امکانات دوچرخهسواری ایران را در مجموعه ورزشی آزادی تا به این حد حرفهای مشاهده کردم. محیط اسکان و تمرینات این رشته بسیار خوب بود. دیروز هم جلسهای با رئیس فدراسیون داشتم و متوجه شدم قرار است امکانات خوبی در زمینه دوچرخهسواری کوهستان فراهم شود که این میتواند به تمرکز بیشتر بر روی کار در آینده کمک کند. در حال حاضر فضا را برای گسترش و پیشرفت این رشته بسیار مناسب میبینم.
وی تاکید کرد: خیلی ساده با یک کلمه میگویم دوچرخهسواران ایران با تمرین سخت میتوانند به سطح خوبی برسند. رقابتهای قهرمانی آسیا در اردیبهشتماه را در پیش داریم و علاقهمندیم بهترین نتیجه را در این مسابقات بگیریم. البته رشته کوهستان در میان رشتههای دوچرخهسواری بسیار سخت است.
سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری در خصوص شناخت خود از رقبای آسیایی دوچرخهسواران عنوان کرد: بهترین نفری که در آسیا رکاب میزند را میشناسم، چون وی در مسابقات جهانی نیز شرکت میکند. دوچرخهسواران ایرانی باید در وهله اول بدانند که با خودشان رقابت میکنند و باید محدودیتهای خودشان را کنار بگذارند و تواناییهای فردیشان را بیشتر کنند.
اشترانکار با بیان اینکه برنامههای تدارکاتی کوهستان تا مسابقات آسیایی طراحی شده است، گفت: بعد از ژانویه، اردوی اولمان را در محلی گرمسیر آغاز میکنیم و بیشتر تمرکز ما روی سیستم هوازی و تمرینات استقامتی است. در مرحله بعد اردوی ما با نفرات کمتر به مدت سه هفته ادامه پیدا میکند و ممکن است به صورت تخصصیتر در ارتفاعات برگزار شود و تا تعطیلات نوروز نیز ادامه یابد. آخرین مرحله از اردو نیز اوایل سال جدید به مدت ۴ هفته در کشور اسلوونی برگزار میشود و قصد داریم در وردکاپ و رقابتهای بینالمللی شرکت کنیم تا برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شویم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به نتیجهگرا بودن ورزش ایران، تضمینی برای کسب نتیجه در قهرمانی آسیا میدهید یا خیر، گفت: خیلی ساده جوابم «نه» خواهد بود. در ورزش فاکتورهای تاثیرگذاری خواهد بود که با تمام وجود تلاش میکنیم بهترین نتیجه را بگیریم و مطمئن باشید در قدم اول تمام تمرکزم را روی افزایش سطح دوچرخهسواران میگذارم و تمام تلاشم این است که با کار و تلاش و برنامهریزی، دوچرخهسواران ایران را به آن حدی که فدراسیون میخواهد، برسانم.
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