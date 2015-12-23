امروز مشکل خاک به آلودگی هوا منجر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در همایش گرامیداشت سال جهانی خاک با بیان اینکه موضوعات زیست محیطی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، اظهار داشت: بخشی از مشکلات ما در آلودگی هوا به فرسایش‌های بادی، کانون‌های داخلی و بین‌المللی گرد و غبار باز می گردد.

وی با اعلام اینکه ایران خواستار اقدام جهانی برای مقابله با گرد و غبار شده بود، افزود: هفته پیش قطعنامه جهانی مقابله با گرد و غبار به تصویب رسید و در آن از اقدامات ایران هم تشکر شد.

ابتکار با ابراز امیدواری به اینکه کشورهای منطقه با برقراری صلح بتوانند به مشکلات سرزمینی خود بپردازند، اظهار کرد: برنامه‌های رفع آلودگی هوا، برنامه هایی ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است. ما برنامه هایی را در مقابله با گرد و غبار و منابع آلاینده سوخت های فسیلی در دستور کار گذاشته ایم و دولت یازدهم با قدرت در این زمینه پیش رفته است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در ۱۷ محور از اهداف جهانی توسعه پایدار به بحث خاک اشاره شده است، توضیح داد: ما در سطح ملی در اجرایی کردن این اهداف جهانی تلاش می کنیم.

وی با اذعان به اینکه سال ها است درباره مشکلات خاک سخن می گوییم، اما این مشکلات به مسئله ملی تبدیل نشده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری منجر به جامعیتی میان تمام قوا شده است. ابلاغ سیاست های کلی این فرصت را می دهد که هماهنگی کامل بین قوا و بین همه بخش ها داشته باشیم و اولویت های ملی را ببینیم.

امیدوارم لایحه خاک هرچه زودتر تبدیل به قانون شود

به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، دولت در بخش حفاظت از خاک اقدامات مفیدی داشته است که شاید مهمترین آن ارائه لایحه خاک بوده و در دستور کار مجلس است و امیدواریم هرچه زودتر در همین دوره مجلس لایحه خاک تبدیل به قانون شود تا بتوانیم از ظرفیت های این قانون در حفاظت خاک بهره مند شویم.

ابتکار گفت: دولت و سازمان محیط زیست در جلوگیری از آلودگی های ناشی از مصرف بی‌رویه سموم، سموم تاریخ گذشته و بحث مدیریت مواد شیمیایی اهتمام ویژه داشته است.

وی ادامه داد: در بحث گرد و غبار نیز تقریبا کانون های ملی را در سطح استانی شناسایی کرده ایم و مطالعات و اقداماتی در قالب یک کار کاملا فرابخشی انجام گرفته است.

به گفته معاون رئیس جمهور، در منطقه توران سمنان یک تشکل کاملا مردمی با حضور خود دامداران کاملا عرصه مرتع را مدیریت کرده اند که تفاوت در پوشش گیاهی و حفاظت خاک کاملا مشخص بود.

ابتکار با بیان اینکه همچون بسیاری نقاط دیگر دنیا باید رویکرد خودمان را تغییر بدهیم، توضیح داد: کشاورز ما به جای آنکه هدف اولش درآمد و محصول باشد باید بداند که در بسیاری از قراردادها و چارچوب هایی که دولت های جهان با کشاورزان می بندند، مسئله حفاظت از خاک و آب در آغاز می آید و بعد برداشت و زراعت مطرح می شود.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه خاک و آب بحران داریم، تاکید کرد: کشور ما در شرایطی قرار دارد که در مسئله خاک نمی توانیم بیش از این زمان از دست بدهیم و هم‌پیمانی ملی باید شکل بگیرد.

معاون رئیس جمهور در پایان سیب قرمزی که در دست داشت را به کره زمین تشبیه کرد که سه چهارم آن را آب فراگرفته است و تنها یک چهارم بعدی خاک تشکیل شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از بریدن این یک چهارم از سیب خاطرنشان کرد: از همین میزان هم تنها یک چهارم قابل زراعت است.

ابتکار سپس با بریدن پوست این تکه کوچکتر ادامه داد: از آنجا که تنها سطح رویی خاک قابل استفاده است، همه سهم ما از خاک جهان برای کشاورزی و تهیه و تولید غذا همین اندازه است.