چهاردهمین مدرسه خیرساز در شهرستان بناب ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مدرسه شش کلاسه خیرساز عصمتیه روستای آخوند قشلاق بناب گفت: موتور احداث مدارس خیرساز در این شهرستان روشن شده و به هیچوجه خاموش شدنی نیست و در همین راستا امروز کلنگ احداث چهاردهمین مدرسه خیرساز در این شهرستان به زمین زده می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۴۰ مدرسه فرسوده در شهرستان بناب نیازمند تخریب و بازسازی است، افزود: شهرستان بناب رتبه اول احداث مدارس خیرساز را در سطح آذربایجان شرقی کسب کرده و امیدواریم هر دو ماه یک مدرسه فرسوده در بناب تخریب و مدرسه جدیدی بجای آن ساخته شود.

فرماندار بناب در پایان با تقدیر از مساعدت ها و مشارکت های خیران مدرسه ساز در این شهرستان بر لزوم توجه خیران عزیز برای بازسازی مدارس فرسوده شهرستان تأکید کرد.

گفتنی است مدرسه شش کلاسه خیرساز عصمتیه روستای آخوند قشلاق بناب برای اولین بار با مشارکت بنیاد برکت با زیربنای یکهزار مترمربع احداث می شود و برای ساخت و تکمیل آن نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه برآورد شده که هفت میلیارد ریال آن توسط بنیاد برکت و سه میلیارد ریال مابقی از محل اعتبارات دولتی تأمین و پرداخت خواهد شد.