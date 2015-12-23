منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا فردا پنجشنبه جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود.

وی در ادامه حاکم بودن جو پایدار در استان را باعث افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهر کرج دانست و گفت: به همین منظور به شهروندان توصیه می‌شود برای تردد، از وسايل نقليه عمومی استفاده و از ترددهای غيرضروری و فعاليت در سطح شهر پرهيز کنند.

مدیرکل هواشناسی استان البرز شرایط جوی امروز، چهارشنبه در شهرستان کرج را کمی ابری در پاره‌ای مناطق همراه با غبار محلی و در اواخر وقت امروز همراه با افزایش ابر اعلام کرد.

رحمانیان در ادامه شرایط جوی در شهرستان‌های استان را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر در شهرستان طالقان آسمان ابری در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود. در حال حاضر کمینه دما در این شهرستان منفی ۵ درجه سانتی گراد است که تا فردا پنجشنبه کمینه دما به منفی ۸ درجه سانتی گراد می‌رسد.

کیفیت هوای نظرآباد و هشتگرد برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد

وی وضعیت جوی در شهرستان‌های هشتگرد و نظرآباد را قسمتی ابری در اواخر روز همراه با افزایش ابر و وزش باد اعلام کرد و گفت: وضعیت کیفی هوا در این دو شهرستان برای گروه‌های حساس، ناسالم است.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی در منطقه «دیزین» اشاره کرد و گفت: در این منطقه شرایط جوی قسمتی ابری در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی دمای هوای امروز منطقه دیزین را منفی ۸ درجه اعلام کرد و گفت: دمای هوای این منطقه فردا پنجشنبه به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان به وضعیت جوی محور چالوس اشاره کرد و گفت: در این محور شاهد آسمانی ابری خواهیم بود سرعت وزش باد در این محور ۱۸ کیلومتر بر ساعت است.