بُن بست انتخاب در هشت گروه داوری جایزه کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ از مجموع ۴۰۲۳ کتابی که پس از فراخوان به دبیر خانه سی و سومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رسید، تعداد ۱۸۴ عنوان کتاب جواز ورود به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال را دریافت کرده‌اند.

همچنین، در میان ۴۹ گروهی که کتاب‌های آن در مرحله اول داوری بررسی شده است، هشت گروه نسخ خطی، ریاضیات، زبان عربی، زبان فارسی، زبان‌شناسی، آمار، علوم سیاسی و شیمی هیچ کتابی امتیاز لازم برای ورود به مرحله دوم جایزه کتاب سال را دریافت نکرده است.

مراسم پایانی سی و سومین جایزه کتاب سال نوزدهم بهمن ماه با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.