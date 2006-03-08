وعيدي : برخلاف آمريكا از هيچ تلاشي براي تفاهم فروگذار نمي كنيم/ آمريكا ممكن است آسيب رسان باشد، اما خود هم آسيب پذير است / ايران بعد از تحليل شرايط تصميمات تازه اي اتخاذ مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" از وين، وعيدي كه در قالب يك بيانيه مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي سخن مي گفت افزود: اين نشست به قطعنامه منجر نشد يعني اينكه اجماعي براي اقدام عليه ايران وجود ندارد.

وي افزود: دو راه پيش روي ما مانده است يكي رويارويي و ديگري همكاري. ما واقعا مي خواهيم رويارويي اتفاق نيفتد اما همه بدانند ما در هر شرايطي تحقيق و توسعه برنامه هاي هسته اي را به عنوان جزيي مهم از حقوقمان است متوقف نخواهيم كرد.

معاون بين الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره احتمال قطع صادرات نفت توسط ايران در صورت ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت اين طرح درحال حاضر مطرح نيست اما بعداً ممكن است بررسي شود.

وي كه در حاشيه نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفتگو مي كرد افزود: ما نمي خواهيم از سلاح نفت استفاده كنيم به خاطر اينكه خواهان تقابل با ديگر كشورها نيستيم. اما اگر اوضاع تغيير كند ما بايد سياست هايمان را بازبيني و دوباره تدوين كنيم.

به گزارش مهر وعيدي آمريكا را تهديد به تلافي كرد و گفت : آمريكا ممكن است باعث ضرر و زيان شود اما آمريكا هم آسيب پذير است. و اگر آمريكا اين راه را انتخاب مي كند، عيبي ندارد همه در اين جهت حركت مي كنيم.

وي همچنين گفت: دو گزينه وجود دارد يا مصالحه و همكاري يا حركت به سوي تقابل؛ ما اميدواريم و از هيچ تلاشي براي ادامه گزينه اول فروگذاري نخواهيم كرد.

وي همچنين گفت: در حال حاضر وضعيت را بررسي مي كنيم ؛ سياست خود را تدوين مي كنيم ، و نگرش خودمان را مطابقت مي كنيم تا وضعيت جديدي را شكل دهيم.