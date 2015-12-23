به گزارش خبرنگار مهر، هاجر جمادیه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه اعزام مینی‌بوس‌های کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری اضافه کرد: رشد فکری و بالندگی کودکان در سایه ایجاد زمینه‌های مطالعه می‌تواند فراهم شود.

وی افزود: کانون پرورش فکری استان پنج کتابخانه سیار دارد که در نظر داریم در سال جاری و سال آینده نسبت به اعزام برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند آن‌ها به مناطق محروم اقدام کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان متذکر شد: مربیان کانون با استفاده از این کتابخانه‌ها نسبت به قصه‌گویی در مناطق محروم اقدام کرده و کودکان را برای مطالعه تشویق می‌کنند.

جمادیه افزود: بر اساس بررسی‌هایی که اخیراً صورت گرفته کودکان حتی به منابع علمی علاقه نشان می‌دهند و ما به دنبال این هستیم این نیاز پاسخ گیرد.

وی خواستار مشارکت دستگاه‌های متولی، خیرین و رسانه‌ها در اجرای این طرح شد و تأکید کرد: مطالعه مقدمه رشد فکری کودک است و این طرح به دنبال ارتقا سواد و بینش کودکان و ایجاد زمینه مطلوب پر کردن اوقات فراغت آن‌ها است.