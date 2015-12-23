آثار برگزیده بخش مرور سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره در اطلاعیه‌ای با تقدیر و تشکر از هنرمندان حاضر در ۲۰۰ اثر نمایشی متقاضی شرکت در بخش مرور و با تبریک به برگزیدگان نهایی، اعلام کرد: به دلیل همزمانی برخی اجراها با ایام ماه صفر و تاخیرهای پیش آمده در اجرا در برخی سالن ها به دلایل فنی، دبیرخانه جشنواره نمایش هایی را که تا قبل از دهم آذر ۹۴ اجرای عمومی داشته اند مورد بررسی قرار داد و پس از بررسی های فراوان و همچنین محدودیت های جدول اجراهای این بخش، طبق ظرفیت اعلام شده در فراخوان جشنواره، در نهایت ۳۵ نمایش را برای حضور در مرحله نهایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کرد.



بر همین اساس اسامی نمایش های پذیرفته شده (به ترتیب حرف الفبا) به این شرح ذیل هستند:



۱- نمایش «آش با طعم زهر» نوشته مجید کاظم زاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از رشت



۲- نمایش «آنسفالیت» نوشته و کارگردانی سیاوش بهادری راد از تهران



۳- نمایش «آهو، اگر نهال» نوشته و کار علیرضا داوری از بند عباس



۴- نمایش «آی» نوشته محمد مساوات و کارگردانی عبدالرضا شیبانی از تهران



۵- نمایش «ازدواج آقای می سی سی پی» نوشته فردریش دورنمات و کارگردانی احسان فلاحت پیشه از تهران



۶- نمایش «برف نیمه مرداد » نوشته و کار عاطفه تهرانی از تهران



۷- نمایش «بیضایی» نوشته و کارمحمد مساوات از تهران



۸- نمایش «پیکر زن همچون میدان نبرد» نوشته ماتئی ویسنی یک و کارگردانی پانته‌آ میر فصیحی از تهران



۹- نمایش «تخلف میزانسنیک سهراب» نوشته و کار حمید دهقانی از تهران



۱۰- نمایش «ترانه ای برای تو» نوشته و کار امین ابراهیمی از کوهدشت



۱۱- نمایش «جان گز» نوشته هاله مشتاقی نیا و کارگردانی نیما دهقان از تهران



۱۲- نمایش «جنایت و مکافات» نوشته و کار ایمان افشاریان از تهران



۱۳- نمایش «چر» نوشته ناصر حبیبیان و کارگردانی احسان ملکی از خرم آباد



۱۴- نمایش «چشمان مورب گیسوان پریشان» نوشته احمد ندافی و کارگردانی مجید جوادیان از یزد



۱۵- نمایش «چشم بر هم زدن» نوشته و کار محمد زیکساری از تهران



۱۶- نمایش «حسن کچل» نوشته زنده یاد علی حاتمی و کارگردانی منصور جهان بخش از مشهد



۱۷- نمایش «دوروی روایت نادری» نوشته خیر اله تقیانی پور و کارگردانی جواد نوری از تهران



۱۸- نمایش «دونه کفترهام نذریه» نوشته و کار کاوه مهدوی از تهران



۱۹- نمایش «رعنا» نوشته و کار علیرضا کوشک جلالی از لنگرود



۲۰- نمایش «زبان اصلی» نوشته و کار رسول کاهانی از تهران



۲۱- نمایش «زخمه» نوشته و کار مهیار هزار جریبی از بهشهر



۲۲- نمایش «زمانی برای گاوهای شیرده» نوشته و کار حسن سبحانی از میناب



۲۳- نمایش «سرگیجه» نوشته و کار ایمان صیاد برهانی و پویا صادقی از تهران



۲۴- نمایش «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» نوشته و کار ساناز بیان از تهران



۲۵- نمایش «فاجعه معدن کوشیرو» نوشته محمد زارعی و کارگردانی محمد زارعی و مرتضی غفاری از تهران



۲۶- نمایش «فهرست» نوشته گروهی و کارگردانی رضا ثروتی از تهران



۲۷- نمایش «قرار» نوشته و کار مهرداد کوروش نیا از کرج



۲۸- نمایش «کات» نوشته فاطمه مکاری و کارگردانی صاحب اهنگر از ساری



۲۹- نمایش «متاستاز» نوشته و کار علی اصغر دشتی از تهران



۳۰- نمایش «ملودی شهر بارانی» نوشته زنده یاد اکبر رادی و کارگردانی علیرضا پارسی از رشت



۳۱- نمایش «نوبت یعنی بعدی» نوشته و کار مرتضی شاه کرم از تهران



۳۲- نمایش «وانیک» نوشته واتسلاو هاول و کارگردانی سهراب سلیمی از تهران



۳۳- نمایش «وقتی ما مردگان بر می خیزیم» نوشته هنریک ایبسن و کارگردانی شهاب آگاهی از تهران



۳۴- نمایش «هتلی ها» نوشته ساناز بیان و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ از تهران



۳۵- نمایش «هیچ کس نبود بیدارمان کند» نوشته محمد امیر یار احمدی و کارگردانی پیام دهکردی از تهران



اجراهای صحنه ای و خیابانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول بهمن ماه برگزار می شود.