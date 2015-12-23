رقابت ۲۴۵ متسابق در مسابقات حفظ کل و قرائت/بخش سوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران ظهار داشت: بعد از اجرای موفق مسابقات در بخش‌های ترتیل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء قرآن کریم در بخش اول و رشته‌های معارف و اذان قرآن کریم در بخش دوم ، امروز بخش سوم مسابقات حفظ کل و قرائت با حضور متسابقین خواهر و برادر برگزار خواهد شد.

وی افزود: امروز ۲۴۵ نفر از متسابقین در رشته‌های حفظ کل و قرائت به مدت سه روز رقابت خواهند کرد و مسابقات خواهران در مجتمع فرهنگی بعثت و برادران در سالن بزرگ تالار انتظار برگزار می‌شود و متسابقین به مباحث قرآنی نیز به این مراسم زینت می‌بخشند.

این مسئول با بیان اینکه در بخش برادران ۷۵ نفر متسابق قرائت و ۶۱ نفر متسابق حفظ کل قرآن کریم حضور دارند، ادامه داد: مراسم فینال رشته حفظ کل و قرائت سی و هشتمین دوره سراسری مسابقات قرآن کریم به میزبانی استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه و صبح شنبه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قبادی ابراز گفت: مراسم اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مورخ ۵ دی ماه و راس ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت:همچنین اختتامیه مسابقات با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس اوقاف و امور خیریه کشور به همراه جمعی از مسئولان عالی رتبه کشوری و خیل علاقه‌مندان اقشار و آحاد مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.