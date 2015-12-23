به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه این مرجع تقلید به الهام علی اف به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری آذربایجان، جناب آقای الهام علی اف

سلام علیکم؛

کلمه آزادی شیرین‌ترین واژه‌ای است که به گوش انسان‌ها رسیده و پیوسته از استماع آن لذت می‌برند. شیرین‌تر از آن این است که این پیام شادی را در زندگی خود مشاهده کنند، در این موقع است که این نعمت معنوی با چیزی برابری نمی‌کند.

ملت آذربایجان سالیان درازی زیر یوغ استعمار شوروی سابق زندگی کرده و فشارهای همه جانبه را متحمل شده‌اند، پس از فروپاشی این نظام تحمیلی، نسیم آزادی بر این منطقه وزید و روح آزادگی در کالبد همه آذری‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان دمیده شد و شادمان بودند که همگان به شیوه برادری و برابری در کنار هم زندگی خواهند کرد و به عقاید ومراسم یکدیگر احترام گذارد.

اما گزارش‌های موثق رسیده است که در منطقه نارداران به هنگام عزاداری سالار شهیدان حسین بن علی(علیهما السلام)، نیروی نظامی و انتظامی با مردم مسلمان آن منطقه برخورد خشنی داشته‌اند که در نتیجه گروهی شهید و گروهی دیگر زخمی شده‌اند و پرچم‌های سرور شهیدان حسین بن علی(علیهما السلام) مورد بی احترامی قرار گرفته است. آیا واقعاً چنین برخوردی با مردم آزاده که به صورت مسالمت آمیز مراسم دینی را برگزار می‌کنند قابل توجیه است؟

امروز باید شما به فکر تروریسم و تکفیری‌ها باشید که کیان شما را تهدید می‌کنند و برای مبارزه با آنان ملت یار و یاور شما باشد.

بالأخره این روزهای تلخ می‌گذرد و تاریخ همه این حوادث را ضبط می‌کند، اما آنچه که برای شما و دولت شما می‌ماند نام نیک است یا نام دیگر.

من از تمام برادران آذری که خود نیز از آنها هستم درخواست می‌کنم که آرامش خود را حفظ کنند و پیوسته بر مراسم دینی خود پایبند باشند، خداوند بزرگ همراه آنهاست.

و من از این راه دور به شهیدان راه آزادی که در حال انجام مراسم، جام شهادت نوشیدند درود فرستاده و به بازماندگان آنان تسلیت می‌گویم.

شما بهتر می‌دانید که روح حسینی در عروق ما آذری‌ها در جریان است و هیچ گاه دست از آل محمد(علیهم السلام) برنمی داریم و پیوسته عاشق حسین(علیه السلام) و حسینیان هستیم.

و در پایان از جنابعالی خواهانم هر چه زودتر افراد جنایت کار را به سزای خود رسانده ترتیبی دهید که بار دیگر این نوع جریان‌های ناگوار پیش نیاید.

جعفر سبحانی