به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی حیدری پیش از ظهر امروز در افتتاح مراسم همایش ملی تأمین پایدار و امنیت انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل در اهواز با بیان اینکه مردم خوزستان در هشت سال دفاع مقدس با روحیه انقلابی نقش اساسی را اقتدار امروز کشور ایفا کرده‌اند، اظهار کرد: با مرور تاریخ می‌بینیم که در هر حمله و تعرض به خاک کشورمان بخشی از خاکمان را از دست داده‌ایم اما در هشت سال دفاع مقدس به‌رغم تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی علیه ما یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی نماند.

وی افزود: مؤلفه مهم در پدافند غیرعامل، انرژِی است که می‌طلبد از آن حفاظت شود.

معاون پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: از استاندار خوزستان تشکر داریم که در این شرایط حساس، ترتیب برگزاری این همایش را داده است. خوزستان در پیشبرد پدافند غیرعامل استان نمونه کشور است و به همین دلیل از مقتدایی در همایش ملی پدافند غیرعامل کشور که در تهران برگزار شد تجلیل به عمل آمد.

حیدری با بیان اینکه خلیج‌فارس به انبار انرژی جهان معروف است، بیان کرد: ۶۰ درصد نفت و ۴۵ درصد گاز جهان در خلج فارس قرار دارد و از این جهت، کشورهای بسیاری همچون چین و ژاپن به‌شدت به منابع ما وابسته هستند.

معاون پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: انرژی در معادلات سیاسی نقش راهبردی دارد به همین منظور مقام معظم رهبری دراین‌باره به دلیل وجود ظرفیت‌های زیاد انرژی و شاخص‌هایی که در کشور ما وجود دارد بر استحکام سازی تأکید فراوان کرده‌اند.

وی ادامه داد: امروز که دیپلمات‌ها ما در برابر کشورهای قدرتمند جهان دست پر برمی‌گردند به‌واسطه همین منابع موجود در کشور از جمله انرژی و دانش فنی است.

حیدری تصریح کرد: داشتن روحیه انقلابی که ما در هشت سال دفاع مقدس پیروز و سربلند کرد بسیار اهمیت دارد و این مسئله عنصر ارزشمندی است که رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل را می‌طلبد.

حیدری با اشاره به اهداف پدافند غیرعامل در انرژی گفت: پایدارسازی زیرساخت‌های انرژی در برابر تحریم، تولید علم پدافند غیرعامل در حوزه انرژی، ارتقای نظام مدیریت کار و اثربخشی در شرایط بحران، آسیب‌ناپذیر سازی مراکز حیاتی و حساس، تداوم خدمات ملی، استانی شهری و دستگاهی در شرایط بحران و تهدید، ایجاد آمادگی در بحران‌های ناشی از جنگ و خودکفایی از جمله اهداف مهم پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: عمده‌ترین اهداف پدافند غیرعامل ایمن‌سازی است که برای کاهش آسیب‌پذیری در صنعت و انرژی مورد توصیه پدافند غیرعامل است.