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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

اعطای دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی به خانواده شهید مدافع حرم

اعطای دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی به خانواده شهید مدافع حرم

اولین دانشنامه دانشگاه علمی کاربردی به خانواده شهدای مدافع حرم اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی محمد اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی اولین دانشنامه شهدای مدافع حرم به پدر دانشجوی شهید حمید سیاهکالی مرادی اعطا شد.

براین اساس دانشگاه علمی کاربردی برنامه دارد در سال جاری به خانواده شهدای دانشجو مدافع حرم این دانشگاه دانشنامه اعطا کند.

شهید حمید سیاهکالی مرادی دومین شهید مدافع حرم استان قزوین است و وی از دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات فنی قزوین در رشته حسابداری بود که چهارم آذرماه سال جاری در حین انجام ماموریت توسط تروریست‌های تکفیری در کشور سوریه به شهادت رسید.

کد مطلب 3007779

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